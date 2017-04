Dąb to drzewo powszechnie uznawane za symbol siły witalności i długowieczności. Drewno pozyskiwane z wycinki wykorzystuje się do tworzenia mebli, a także innych elementów wyposażenia domu, nie wyłączając także jego części konstrukcyjnych. Parkiet dębowy to inwestycja na lata.

Drewno dębowe wyróżnia się ze względu na niezwykłą trwałość. Jego twardość w połączeniu z systematyczną i właściwie wykonywaną impregnacją oraz pielęgnacją – sprawiają, że deski wyglądają zachwycająco przez długie lata. W celu „odświeżania” powierzchni możemy stosować cyklinowanie – nawet wielokrotne powtarzanie tego zabiegu nie szkodzi strukturze. Trudno uznać za przypadkowe wykorzystywanie drewna w procesie budowania domów oraz wznoszenia innych budowli, które służą użytkownikom przez dziesięciolecia, a nawet dłużej.

Wytrzymałość to jedna z istotniejszych, ale nie jedyna zaleta dębowych podłóg. Duże znaczenie zdaje się mieć ich naturalne pochodzenie, szczególnie współcześnie, kiedy troska o środowisko naturalne to jeden z najbardziej aktualnych tematów. Nie musimy zbytnio kłopotać się z koniecznością utylizacji zerwanego parkietu, ponieważ deski są w pełni biodegradowalne. Produkcja desek także nie wpływa negatywnie na środowisko – oczywiście pod warunkiem, że wycinka jest kontrolowana i nie przypomina intensywnego trzebienia wieloletnich drzewostanów.

Właściwie zabezpieczone drewno dębowe jest odporne nie tylko na uszkodzenia mechaniczne, ale i na wilgoć. To szczególnie ważne, jeśli zależy nam na umieszczeniu drewnianych elementów w kuchni lub w łazience, gdzie duże ilości wody (szczególnie w postaci pary) są czymś zupełnie zwyczajnym i naturalnym. Piękna drewniana podłoga w łazience urządzonej w stylu rustykalnym prezentuje się zachwycająca i sprawia, że pomieszczenie staje się ciepłe i przytulne.

Podstawowe zalety drewna dębowego to: wytrzymałość, piękny wygląd, odporność na wilgoć, a także biodegradowalność. Mimo że zakup i ułożenie parkietu to dość znaczna inwestycja, pamiętajmy o tym, że jej trwałość wyraźnie przewyższa koszta, jakie jesteśmy zmuszeni pierwotnie ponieść. Jeśli nie zapomnimy o właściwej pielęgnacji dębowych podłóg, będą służyły nam przez lata – szlachetne, piękne i zdecydowanie urokliwe. Im starsze, tym bardziej eleganckie i dostojne. Przestronne i jasne wnętrza, w których znajdują się drewniane podłogi to idealne miejsca do życia, pracy i wypoczynku. Nie musimy robić wiele, by się o tym przekonać. Efekty z pewnością przerosną nasze najśmielsze oczekiwania.

