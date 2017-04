Z odnowionych i wyremontowanych świetlic korzystać już mogą mieszkańcy Szymanowa i Pierwoszowa.

Daje im to większe możliwości w organizacji lokalnych spotkań i integracji. Są to już kolejne świetlice wyremontowane w tym roku, na terenie gminy Wisznia Mała. Na początku roku do użytku oddane zostały odnowione świetlice w Wysokim Kościele i Malinie.

Gmina na bieżąco prowadzi prace związane z remontami świetlic. Dzięki temu odnowione budynki sprzyjają integracji mieszkańców, stanowią przestrzeń, w której mogą się oni spotykać, organizować warsztaty, zebrania oraz realizować swoje pasje. Zabiegi te wpisują się w działania Wójta Jakuba Bronowickiego, który podkreśla, że priorytetem jest dla niego równy rozwój wszystkich miejscowości na terenie gminy. W całej gminie sukcesywnie powstają nowe place zabaw, boiska sportowe, parki i nowe świetlice. Bezustannie budowane są nowe lub remontowane istniejące już drogi, montowane oświetlenie drogowe. Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców.