Żywienie kotów z powodu pokutujących w społeczeństwie stereotypów wydaje się bardzo proste. Kotu wystarczyć ma przysłowiowa miska mleka, a najchętniej zjada na pewno ryby. Tymczasem specyfika odżywiania kota obala wszystkie te mity, wskazując na nie jako na przyczyny problemów zdrowotnych kotów, w tym stających się istotnymi problemami nadwagi i cukrzycy.

Gotowe karmy dla kotów mogą być bardzo wygodnym i – wbrew pozorom – korzystnym finansowo sposobem żywienia naszego kota, o ile dobrze je wybierzemy. Aby móc tego dokonać, musimy znać podstawowe potrzeby każdego kota, wynikające z jego przynależności do danego gatunku oraz budowy układu pokarmowego. Razem ze sklepem zoologicznym keko.pl przyjrzeliśmy się bliżej temu zagadnieniu.

Węglowodany na cenzurowanym

Podstawową zasadą obowiązującą w żywieniu kotów jest ograniczenie ilości węglowodanów. Węglowodany w diecie ludzkiej zapewniają przede wszystkim energię, dlatego też chętnie sięgamy po przekąski bogate w cukry; jesteśmy jednak wszystkożerni. Tymczasem koty odpowiednią ilość energii pozyskują przede wszystkim z białek i tłuszczów. Z kolei węglowodany pochodzące ze składników roślinnych są im, jako mięsożercom, potrzebne w bardzo ograniczonych ilościach – szacuje się, że jest to ilość do kilkunastu procent w całej diecie. Co więc dzieje się z nadmiarem węglowodanów, które trafiają do organizmu kota wraz z karmą? Przede wszystkim są przyczyną cukrzycy, zwłaszcza jeśli są to węglowodany z roślin o wysokim indeksie glikemicznym, czyli np. większości zbóż. Co więcej, wiele z nich jest niestrawionych, co może wpłynąć na pogorszenie działania układu pokarmowego. Długotrwały nadmiar węglowodanów w diecie sprawia zaś, że koty cierpią z powodu nadwagi i otyłości, a oba te stany są bezpośrednim zagrożeniem dla całego organizmu.

Białko to podstawa

Dieta kota powinna być przede wszystkim bogata w białka i tłuszcze. Tłuszczy w karmie może być nawet lekko ponad 20%, ponieważ to właśnie one są dobrze trawione i przerabiane na energię. Z kolei białko, jako podstawowy składnik odżywczy, pełni w diecie kota najważniejszą rolę. Białka tego powinno być przede wszystkim dużo, ponieważ, jak zostało wspomniane, koty to bezwzględni mięsożercy. Warto jednak również wiedzieć, że spora ilość białka w karmie nie przekłada się na jego wartość odżywczą. Z tego powodu zawsze trzeba prześledzić skład karmy, ponieważ w przypadku kotów za całkowicie odżywcze uznaje się jedynie białko zwierzęce. Białko roślinne nie ma w diecie kota takich wartości odżywczych, a co więcej, jest również o wiele gorzej trawione, przez co długotrwałe podawanie karmy bogatej w białko roślinne może prowadzić nawet do znacznego pogorszenia zdrowia kota.

Bogaty w białko Orijen – rozwiązanie idealne

Znając powyższe podstawy żywienia kotów, w poszukiwaniu idealnej suchej karmy warto zwrócić się ku marce Orijen. Jest to przede wszystkim pokarm biologicznie odpowiedni, a więc spełniający wszystkie podstawowe potrzeby kotów. Brak zbóż oraz jedynie 20% owoców i warzyw sprawia, że ilość węglowodanów oraz składników odżywczych jest właściwie zbilansowana dla zdrowia kota. Wysoka zawartość białka zwierzęcego, przekraczająca nawet 40% całego składu karmy, przy zachowaniu ok. 20% poziomu tłuszczu sprawia, że karma ta doskonale spełnia wszystkie kocie potrzeby. Co więcej, karma zawiera nawet do 75% składników zwierzęcych, w tym w dużej części w formie świeżej, dzięki czemu białko jest wartościowe, łatwe do strawienia oraz nie zawiera konserwantów czy sztucznych dodatków witaminowych.

Zdecydowanie najbardziej popularną karmą tej marki jest Orijen Cat & Kitten przeznaczona zarówno dla kociąt jak i dorosłych kotów wszystkich ras. Nie bez znaczenia w tej karmie jest pochodzenie składników. Zawiera ona mięso z kurczaka i indyka pochodzących z wolnego wybiegu, całe jaja oraz ryby wyławiane w ich naturalnym środowisku. Składniki te pozyskiwane są w regionie Alberty w Kanadzie i pozbawione konserwantów, dostarczane świeże każdego dnia, nigdy nie mrożone oraz bogate w białko i tłuszcze, które zapewniają kotom kompleksowe odżywienie.

Do wyboru mamy również wersje karmy z rybami lub dziczyzną. Wszystkie produkty tej marki dla kotów oraz psów można znaleźć w sklepie zoologicznym keko.pl. Na pewno jest to pozycja warta uwagi dla każdego kociarza z którą warto się zapoznać przed ostatecznym wyborem najlepszej karmy dla swojego ulubieńca.

SPONSOROWANE