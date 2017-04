Mimo że wyznaczony termin spotkania potraktować można było jako żart, działania były jednak jak najbardziej serio. To właśnie na sobotę, 1 kwietnia zaplanowano wspólne sprzątanie lasu.



Akcja zorganizowana została już po raz szósty, a jej głównym koordynatorem było stowarzyszenia „Aktywna Ligota”. Zgromadzeni na miejscu mieszkańcy, którzy dobrowolnie pomagali w oczyszczeniu ze śmieci pobliskich zagajników, zostali podzieleni na grupki, dzięki czemu cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i co najważniejsze, niezwykle owocnie.

W dniu wydarzenia, na miejscu zbiórki zebrało się aż 28 osób, w tym również 4 dzieci.

Za wywóz zebranych śmieci odpowiedzialny był leśniczy, a było co wywozić. Uczestnikom akcji sprzątania lasu udało się zebrać aż 3 przyczepy pełne różnorodnych śmieci wyrzucanych bezmyślnie wśród drzew, dodatkowo również 1 lodówkę oraz 2 telewizory. Wszystko to spacerowicze i mieszkańcy zostawili w lesie, przyczyniając się bezmyślnie do zaśmiecania środowiska, które nas otacza.

Podsumowaniem akcji była wspólna biesiada przy grillu dla wszystkich zaangażowanych w akcję.