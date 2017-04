W ostatni weekend marca w Luboniu koło Poznania, już po raz drugi odbyły się zawody International Championship Poznań Open największej federacji, jaką jest IBJJF. Na tegorocznej edycji swoich reprezentantów miał także klub Invictus BJJ Oborniki Śląskie.



Pomimo, że jiu-jitsu staje się coraz popularniejszą dyscypliną sportową zarówno wśród dzieci i młodzieży, wciąż zdecydowana większość trenujących to osoby dorosłe, które mają na swoich barkach pewne obowiązki, czy to rodzinne czy zawodowe. Zawodnicy trenujący na co dzień w klubie Invictus BJJ Oborniki Śląskie są żywym dowodem na to, jak jiu-jitsu uzależnia.

– W tym sezonie narzuciliśmy sobie bardzo wysokie tempo, bo jest to nasza 5. duża impreza, w której uczestniczyliśmy – 3 międzynarodowe, 1 ogólnopolska i Mistrzostwa Polski NO GI. – podsumował osiągnięcia swojej drużyny trener i jednocześnie zawodnik klubu Invictus BJJ Oborniki Śląskie, Miłosz Borowski – Z każdej z tych imprez wróciliśmy z przysłowiową tarczą co oznacza, że zawodnicy Invictus Brazylian Jiu-Jitsu wracali zawsze z workiem medali.

Zawody, które odbyły się 25 marca miały rangę międzynarodową, tym bardziej cieszą wysokie osiągnięcia „niezwyciężonych”.Wojownicy z Obornik Śląskich z zawodów wrócili docenieni, na 3 startujących zdobyli 4 medale i to z najcenniejszego kruszcu 3 złote i 1 srebrny.

Tym razem na wynik dla oborniczan zapracowali – Miłosz Borowski, który zdobył złoty medal w kategorii blue belt – 82 kg GI oraz złoty medal w kat. 79,5 kg NO GI. Kolejna złota blacha wywalczona została przez Michała Chudego w kat. – 94 kg GI. Srebro przypadło w udziale Łukaszowi Urbańskiemu, który startował w kat. blue belt – 76 kg GI.

– Duże podziękowania należą się również firmom, które na co dzień nas bardzo wspierają w dążeniu do zamierzonych celów, mowa tu o Lampy2, Brave Design oraz Stepmed – Paweł Stelmaszczyk. – dodaje Miłosz Borowski.