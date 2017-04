To, że w radzie powiatu nie dzieje się za wesoło wiadome jest nie od dziś. Co jakiś czas pojawiają się nowe kontrowersyjne sytuacje. Ostatnia, odnosząca się do pensji trzebnickiego starosty co jakiś czas powraca jak bumerang.

Radni stwierdzają wprost, że wojewoda, który partyjnie przynależy do PiS, za wszelką cenę broni również pisowskiego starostę. Inni dodają, że przecież każdemu należą się uczciwe pieniądze za wykonywaną pracę. Nadal jednak nie osiągnięto porozumienia w sporze o pensję starosty i dlaczego wojewoda uchyla uchwałę, w której radni obniżyli Waldemarowi Wysockiemu wypłatę?

Temat zarobków Waldemara Wysockiego wzbudza cały czas ogromne emocje. Trudno już nawet się połapać ile razy starosta miał pensję podnoszoną, ile obniżaną i na czyj wniosek. Konfiguracje w głosowaniach były różne, niektórzy radni zmieniali zdanie co do tego, ile powinien zarabiać starosta Waldemar Wysocki.

Skąd te zawirowania w szeregach rady powiatu? Ile w końcu zarabia starosta? Co na ten temat mówią radni?