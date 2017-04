Gromadzone oszczędności dają dostęp do pieniędzy w momencie nieprzewidzianych wydatków. Mogą stanowią dodatkowe źródło finansów w momencie przejścia na emeryturę. Czy w związku z tym, opłaca się trzymać środki na koncie oszczędnościowym, czy może wybrać bardziej korzystne rozwiązanie?

Zgodnie ze statystykami, konta oszczędnościowe posiada ponad 30 proc. Polaków deklarujących odkładanie środków finansowych ze swojej pensji. Tak duża popularność sugeruje, że jest to rozwiązanie korzystne.

Konto oszczędnościowe – dobre na początek

Żeby założyć lokatę, z reguły potrzeba co najmniej 500 zł na start – tyle zwykle wynosi minimalna kwota depozytu wymaganego przez bank. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele osób dopiero rozpoczyna oszczędzanie, ciężko jest wygospodarować taką kwotę. Trzymając oszczędności na rachunku osobistym, pojawia się zbyt duża pokusa wydatków. Konto oszczędnościowe sprawdzi się w tym przypadku doskonale. Pozwoli oddzielić oszczędności od bieżących środków, zachęcając do dalszego gromadzenia pieniędzy.

Stały dostęp do środków

Konta oszczędnościowe, np. w przeciwieństwie do lokat, dają stały dostęp do gromadzonych środków. Oznacza to możliwość wypłacenia oszczędności wówczas, gdy zachodzi pilna potrzeba. Nie traci się przy tym dotychczas wypracowanych odsetek, aczkolwiek zmniejsza się saldo, od którego liczone są kolejne zyski.

Z jednej strony takie rozwiązanie jest dużym udogodnieniem, ale z drugiej – zwiększa pokusę wypłacania środków bez potrzeby. Warto jednak mieć świadomość, że w większości przypadków tylko pierwszy w miesiącu przelew wychodzący jest darmowy. Od kolejnych pobierane są opłaty, co może skutecznie zniechęcić do ciągłego uszczuplania gromadzonych oszczędności.

Ile można zyskać?

Konta oszczędnościowe nie są wysoko oprocentowane – średnio w granicach 1 proc. Nie daje to dużych zysków miesięcznych, szczególnie jeśli kwota oszczędności jest niska. Warto jednak mieć świadomość, że niektóre konta oszczędnościowe charakteryzują się oprocentowaniem typowym dla lokaty – nawet do 2,25 proc. w skali roku (źródło: https://www.ideabank.pl/konto-zoska-pro). Dodatkowym atutem jest dzienne naliczanie odsetek – na koniec dnia, co pozwala zyskać więcej niż na koncie oszczędnościowym z miesięczną kapitalizacją.

Oszczędzasz na emeryturę? Pomyśl o IKE

Decydując się na oszczędzanie z myślą o emeryturze, standardowe konto oszczędnościowe może być niewystarczające. Warto więc pomyśleć o IKE – indywidualnym koncie emerytalnym. Decydując się np. na Rachunek IKE w Idea Banku, można zyskać do 3 proc. w skali roku (źródło: https://www.ideabank.pl/rachunek-ike). Po spełnieniu określonych warunków można także uniknąć podatku Belki.

Wybierz konto dostosowane do oczekiwań

Jeśli chcesz z konta oszczędnościowego „wycisnąć” maksimum, nie możesz decydować się na przypadkową ofertę. Dlatego zapoznaj się z rankingiem kont bankowych, np. https://www.ideabank.pl/ranking-kont-bankowych. Dobrze jest bowiem uwzględnić nie tylko oferty różnych banków, ale i propozycje tej samej instytucji finansowej.

