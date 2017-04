Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Trzebnicy przypomina, że 7 kwietnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku tematem przewodnim jest depresja.



Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk we wszystkich krajach.

Jest przyczyną cierpienia psychicznego i negatywnie wpływa na zdolność do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej.

W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć.

Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na trzy grupy, w których depresja występuje nieproporcjonalnie częściej : młodzież nastoletnią, kobiety zwłaszcza po urodzeniu dziecka i osoby starsze po 60 roku życia.

Co możesz zrobić dla osoby chorej na depresję?

– Daj choremu jasno do zrozumienia, że chcesz mu pomóc, słuchaj nie osądzając i oferuj swoje wsparcie.

– Dowiedz się więcej o depresji.

– Zachęcaj chorego do korzystania z profesjonalnej pomocy. Proponuj, że będziesz mu towarzyszyć podczas wizyt.

– Jeśli choremu przepisano leki, pomagaj mu je zażywać zgodnie z zaleceniami. Zachowaj cierpliwość – poprawa następuję na ogół dopiero po kilku tygodniach.

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

(Źródło : Główny Inspektorat Sanitarny).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy lek. med. Renata Widłak – Stępień