Kariera zawodowa a znajomość języków obcych

U wielu osób język obcy stał się przepustką do kariery. Dzięki znajomości języków obcych jesteśmy w stanie łatwiej nawiązywać kontakty biznesowe z osobami z innych krajów, możemy też poszukiwać zatrudnienia w firmach, które poszukują pracowników posługujących się różnymi językami obcymi. Kluczem do powodzenia jest jednak posiadanie znajomości tych, które obecnie są na topie.

Przez długi czas to właśnie angielski był najbardziej poszukiwanym językiem obcym przez pracodawców. W latach dziewięćdziesiątych nastąpił prawdziwy boom na język angielski – nie tylko firmy poszukiwały pracowników z jego znajomością, ale również ci, którzy nauczali języka angielskiego nie mieli żadnych trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Teraz angielski już spowszedniał i zna go o wiele więcej osób. W związku z tym wśród pracodawców stał się on już nie atutem, ale wymogiem, nawet na niższych stanowiskach.

Jakiego języka warto uczyć się, by mieć dobrą pracę?

Oczywiście, angielski to podstawa, dlatego jego znajomość zawsze się przydaje. Jednak powinniśmy też zapoznać się z innymi językami obcymi oraz ich potencjałem w biznesie. Tutaj możemy pójść dwoma drogami – postawić na języki popularne lub na te mniej znane. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć między innymi niemiecki, włoski, hiszpański, które dostępne są w wielu szkołach, na przykład Lincoln (lincoln.edu.pl). Do drugiej z kolei takie języki jak norweski, węgierski, chiński, japoński czy arabski.

Aby znalezienie pracy nie było tak trudne, warto znać co najmniej dwa języki obce. Może być to język angielski oraz jeden z powyższych z listy. Możemy też wybrać dwa inne oprócz angielskiego. Warto przy tym wskazać, że znajomość języków rzadszych pozwala często na uzyskanie lepszych zarobków, ale stanowisk, na których takie języki są wymagane, jest mniej i są one głównie dostępne w większych miastach, na przykład w Warszawie, Krakowie.

Gdzie uczyć się języków obcych?

Najlepiej w szkole językowej, gdzie będziemy mogli otrzymać profesjonalne wsparcie. Do nauki zaprasza Szkoła Lincoln (lincoln.edu.pl), w której ofercie znajdziemy pełną gamę popularnych języków obcych. Zapraszamy na stronę!

