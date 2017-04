500 + 🙂 to nowy program kabaretu. Zobaczycie ich na żywo w Domu Kultury w Prusicach już 30 kwietnia o 19:30 !!! Bilety do nabycia w kasie Domu Kultury 71 312 63 10 lub na https://www.kabaretowebilety.pl/search

link do FB- https://www.facebook.com/events/776011045881613/

Dla pierwszych 4 osób, które przyjdą do redakcji NOWej gazety w piątek 28.04.2017r. o godz. 12.00 i przywitają nas hasłem „KABARET POD WYRWIGROSZEM”, mamy 4 pojedyncze wejściówki na występ kabaretu.