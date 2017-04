Joggery to funkcjonalne wózki do biegania o trzech pompowanych, kołach, które zapewniają lepszą amortyzację i ułatwiają pchanie wózka na powierzchniach asfaltowych. Są one całkowicie bezpieczne dla dzieci, gdyż większość modeli wyposażona jest w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Ponadto joggery zapewniają maluchom wygodę. Wpływ na to ma amortyzacja, która zapobiega odczuwaniu przez dziecko wszystkich nierówności na drodze. Na poziom komfortu wpływa także daszek i folia, która chroni malców przed nieprzewidywalnymi warunkami atmosferycznymi.

Wózki biegowe – cechy charakterystyczne

Joggery to wózki dziecięce, które przystosowane są do osiągania większych prędkości niż spacerówki. Ich podstawowym wyróżnikiem są trzy, wysokie, pompowane koła, które ułatwiają bieganie. Większość modeli wyposażona jest w regulowaną amortyzację, sprawiającą, że dziecko nie odczuwa wszystkich nierówności terenu. Ponadto wózki do joggingu zaopatrzone są w zawansowany system hamowania, który umożliwia szybką reakcję na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Zaletą wózków biegowych jest również ich niewielka waga, która zwiększa komfort jazdy oraz ułatwia ich przenoszenie.

Wózki do biegania a bezpieczeństwo dziecka

Wózki biegowe zostały przystosowane do potrzeb i bezpieczeństwa dzieci podczas jazdy. Wyposażone są one w pięciopunktowe pasy, które zapobiegają wypadnięciu dziecka w trakcie jazdy. Za bezpieczeństwo maluchów odpowiada również szeroki rozstaw tylnych kół wózka, zapewniających komfort i stabilizację podczas biegania.

Komfort jazdy w wózkach dziecięcych do biegania

Modele do joggingu wyposażone są w wielopozycjne oparcie, które pozwala na ułożenie dziecka w wygodnej dla niego pozycji. Nieodłącznym atrybutem wózków do biegania jest również smycz lub linka, którą rodzic zakłada podczas biegania na nadgarstek. Dzięki temu ma on większą kontrolę nad wózkiem. Często stosowanym rozwiązaniem joggerów jest daszek, który można dowolnie regulować. Chroni on dziecko przed różnymi warunkami atmosferycznymi: słońcem, wiatrem, deszczem i śniegiem.

