Dla tych, którzy w efektywny sposób chcieliby włączyć się w proces unowocześniania Trzebnicy, mamy dobrą wiadomość. Rozpoczęła się właśnie nowa „edycja” programu „Budżet Obywatelski”. Mieszkańcy zgłaszać mogą swoje propozycje oraz glosować na konkretne zadania, które mogą mieć wpływ na zmiany w naszym mieście.



W tym roku na cel IV edycji Trzebnickiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczone zostanie 100 000 zł. Kto może zatem zgłosić projekty zadań? Otóż, każdy, pełnoletni mieszkaniec Gminy Trzebnica. Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę propozycji do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Co ważne, projekt musi być poparty 10 głosami mieszkańców Gminy Trzebnica. Swoje propozycje zgłaszać można w terminie od 4 do 21 kwietnia. Następnie zebrane propozycje poddane zostaną weryfikacji.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku największą liczbę głosów zdobyła propozycja mieszkańców wsi Małuszyn. Projekt zakładał wybudowanie nowoczesnego placu zabaw dla najmłodszych wraz z siłownią zewnętrzną, z której będą mogli korzystać także starsi mieszkańcy sołectwa.