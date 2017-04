Do kogo trafiły pieniądze?

Znane są wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu trzebnickiego, które realizować będą organizacje pozarządowe w 2017 roku. Sprawdziliśmy jakie zadania z zakresu kultury, edukacji, promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej dostały dofinansowanie. Na ten cel przeznaczone zostanie blisko 34 tys. zł. Kto dostanie najwięcej?



W konkursie ofert na realizację zadań w zakresie tych kilku dziedzin zgłoszonych zostało łącznie 24 oferty, z czego aż 5 ofert zostało odrzuconych. W skład komisji konkursowej wchodzili… członkowie Zarządu Powiatu Trzebnickiego.

Kultura w powiecie

Na realizację zadań z tego obszaru przeznaczone zostanie blisko 30 tys. zł. Do starostwa wpłynęło 20 ofert, z czego aż 4, nie spełniało warunków formalnych i zostały odrzucone. Największa kwota, w wysokości 7 tys. zł przekazana została Stowarzyszeniu św. Magdaleny, na m.in. organizację uroczystego koncertu w 100 rocznicę objawień fatimskich. Równe 5 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie UTW Tęcza Trzebnica, na działania związane z akcją „Spragnieni kultury”. ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego im. hm. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka”, na organizację XI festiwalu piosenki harcerskiej i turystycznej otrzyma dokładnie 2 tys. 700 zł. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skotniki otrzyma 2 tys. 200 zł, na działania związane z akcją „Kultura na rozdrożu”. Festyn Lipówka to oferta, na którą Stowarzyszenie Lipówka otrzyma 2 tys. zł. Kolejne 2 tys. zł przekazane zostanie Stowarzyszeniu Razem dla Bagna, na dofinansowanie VII cyklicznego pikniku rodzinnego święta chleba i ziół oraz III zlotu miłośników starej motoryzacji.

Wsparcie dla zespołu ludowego „Brzykowianie”, w wysokości 1 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie Aktywni Brzyków. Taka sama kwota powędruje do Siemianickiego KS „Plażowicze”, na organizację VI festiwalu siemianickiego oraz Stowarzyszenie Rościsławice „Leśna Oaza”, na II Igrzyska odnowicieli dolnośląskiej wsi. Stowarzyszenie Uniwersytetu Dorosłego Człowieka za równy 1 tys. zł dofinansuje powiatowe zawody kulinarne „bitwa na noże”. Tyle samo otrzyma również Fundacja Kresowa „semper fidelis”, na dofinansowanie XX kresowego pleneru malarskiego „Oborniki Śląskie 2017”. Również 1 tys. zł przyznane zostało dla Stowarzyszenia „Morzęcin jest wielki”, na festiwal „Morzęcińskie smaki lata” i dzień latawca. Ostatnim beneficjentem dofinansowania w wysokości 1 tys. zł została Fundacja „Raban”, na akcję „Manufaktura Dobrych Pomysłów”.

Kilka organizacji otrzyma również dofinansowanie w wysokości 500 zł. Taka kwota trafi do Polskiego związku niewidomych okręgu dolnośląskiego koło Trzebnica, na działania związane z promocją kultury i dziedzictwa narodowego. Dofinansowanie to wspomoże organizację festynu „Święta truskawki” organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa. Kolejne 500 zł trafi do Stowarzyszenia rodzin abstynenckich „Aura”, na organizację pleneru rzeźbiarskiego.

Edukacja, pomoc społeczna i działania pro zdrowotne

W kategorii edukacja, na dofinansowanie zgłoszona została tylko jedna oferta, która od komisji otrzyma dotację w wysokości 2 tys. zł. Mowa w tym wypadku o OHP Wrocław oddział Trzebnica na akcję „Kopalnia wiedzy”. Natomiast w kategorii pomocy społecznej również zgłoszona została tylko jedna oferta, Duszpasterstwa Rzymskokatolickiego parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy, która, co ciekawe, została w konkursie odrzucona.

Dwie oferty zgłoszone zostały w kategorii promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i obydwie wycenione zostały na kwotę dofinansowania w wysokości 1 tys. zł dla każdej. W związku z tym Polski Związek Niewidomych okręg dolnośląski koło Trzebnica, na promocję akcji pod nazwą „Biała Laska” oraz ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego im. hm. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka”, na akcję „Razem możemy więcej”.