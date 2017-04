Święta Wielkanocne to czas, w którym zazwyczaj mocno uszczuplamy nasze portfele. Kupujemy na potęgę, wpadamy w świąteczny szał. Co zrobić, gdy zabraknie nam pieniędzy na zakupy i prezenty? Z pomocą przychodzi Getin Noble Bank ze swoją Darmową Pożyczką. Dzięki niej pieniądze możesz mieć na swoim koncie nawet w 30 minut, bez zbędnych formalności i bez zaświadczeń.

Wielu z Was z pewnością myśli, że darmowa pożyczka to ściema. A tymczasem oferta jest prawdziwa! Dziś przedstawię Państwu ofertę Getin Banku, która wielu z Was na pewno zadziwi, ponieważ takiej promocji w przypadku bankowych kredytów jeszcze nie było. Mowa tu o darmowej pożyczce gotówkowej w Getin Banku na okres 12 miesięcy!

Co ciekawe, wspomnianą ,,absolutnie darmową pożyczką” zajmowała się nawet Komisja Etyki Reklamy, która monitoruje treści docierające do nas m.in.: z prasy, radia i telewizji. Werdykt komisji był jednoznaczny – oferta jest prawdziwa!

Oferta darmowej pożyczki gotówkowej Getin Banku skierowana jest wyłącznie do nowych klientów banku. W ramach tej oferty możemy pożyczyć od 500 zł do 2000 zł z okresem spłaty 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki jak i prowizja wynoszą 0%. Po roku Klient zwraca do Banku dokładnie tyle, ile pożyczył.

Dlaczego w ofercie drugiego co do wielkości Polskiego Banku jest w ogóle taka oferta? Otóż Bank chce przyciągnąć do siebie jeszcze więcej Klientów. Oferta jest dostępna dla wszystkich osób, które na dzień złożenia wniosku o pożyczkę nie posiadają w Getin Banku żadnego produktu (kredytowego, depozytowego, kartowego lub Rachunku ROR), mają ukończone 18 lat, posiadają stałe źródło dochodu i są zameldowane w Polsce.

Aby uzyskać „Darmową Pożyczkę” wystarczy wybrać się do jednego z ponad 500 oddziałów Getin Banku mając ze sobą wyłącznie dowód osobisty. Wszystkie formalności związane z udzieleniem „Pożyczki” zostaną załatwione podczas jednej wizyty. W Trzebnicy placówka Getin Banku znajduje się przy ul. Daszyńskiego 67 tuż przed wejściem do Rynku, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. W przypadku dodatkowych pytań serdecznie zapraszam do kontaktu:

Doradca kredytowy

Tomasz Ruchała

6el. 663116117