Już za tydzień matury, a w sieci ruszyła akcja #CzerwonePożyczone!

W przyszłym tygodniu rozpoczynają się egzaminy maturalne. Czerwone długopisy, korale, żaby z monetami w pysku i inne gadżety oznaczone jako #CzerwonePożyczone mają przynieść szczęście tegorocznym maturzystom. Grupa studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, w tym mieszkańcy naszego powiatu: Natalia Wróbel z Trzebnicy oraz Wojciech Harasiuk z Prusic, zorganizowali akcję, w której internauci dopingują tegorocznych maturzystów i symbolicznie pożyczają im coś czerwonego na szczęście.

Zgodnie z przesądem na egzamin dojrzałości warto zabrać ze sobą coś pożyczonego od osób starszych od siebie, a w szczególności uczonych. Natomiast kolor czerwony od zawsze kojarzony był ze szczęściem, odwagą, miłością i pasją. To zainspirowało grupę wrocławskich studentów do zorganizowania internetowej akcji #CzerwonePożyczone, w której zachęcają internatów, ale sami też publikują w mediach społecznościowych zdjęcia czerwonych przedmiotów i oznaczają je właśnie podpisem #CzerwonePożyczone.

– Chcieliśmy przede wszystkim pokazać, że trzymamy mocno kciuki za nasze młodsze koleżanki i młodszych kolegów. Chcemy zachęcić do udziału w akcji każdego, kto życzy powodzenia tegorocznym maturzystom. Wiemy, że wiąże się to z ogromnym stresem, bo sami niedawno stawialiśmy czoła temu wyzwaniu – podkreślają studenci psychologii z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy zainicjowali akcję #CzerwonePożyczone. Wspierają i obserwują nas też np. amerykański wokalista Nick Sinkler, czy DJ’ka Wika, a wiemy o kolejnych osobach i instytucjach, które na dniach dołączą do tej akcji. W trakcie przygotowań w ten sposób sami maturzyści np. dla odstresowania się, mogą również pobudzić swoją kreatywność i dopingować swoich rówieśników – dodają studenci.



Jak dołączyć do akcji? To proste!

Jeśli ktoś, kto chciałby dołączyć do akcji ma już konto np. na Facebooku lub profil na Instagramie, nie musi zakładać dodatkowego profilu w żadnym serwisie. Akcja jest bezpłatna i wystarczy wykonać zdjęcie dowolnego czerwonego przedmiotu i opublikować je na swoim profilu. Ważne, aby nie pominąć w podpisie przy umieszczaniu zdjęcia hasztagu: #CzerwonePożyczone. Hashtag jest to wybrane słowo poprzedzone znakiem # (znak ten nazywamy hash). W ten sposób można też zobaczyć i zainspirować się już udostępnionymi przez internautów zdjęciami, które dodawane są też na stronie akcji www.facebook.com/CzerwonePozyczone/