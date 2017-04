Aż 7 ofert wpłynęło w przetargu ogłoszonym przez Gminę Oborniki Śląskich, na remont drogi do miejscowości Jary.

Gmina ogłosiła przetarg na remont drogi łączącej miejscowość Jary z drogą wojewódzką. Przypomnijmy, że gmina otrzymała dotację na realizację zadania drogowego „Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 816 tys. zł, z czego 408 tys. zł to dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do remontu dołoży się także Nadleśnictwo w Obornikach Śląskich, które jako partner projektu zapewni część wkładu własnego w wysokości 200 tys. zł.

Jak się okazuje, najtańszą ofertę, opiewającĄ dokładnie na 477 667 zł złożyła firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia.

Jak mówią urzędnicy, na odcinku 900 metrów zostanie wykonany remont wraz z przebudową drogi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, to przebudowa rozpocznie się już w maju.