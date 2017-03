Dla wielu środowy poranek, 22 lutego, to dzień jak każdy inny. Zwłaszcza jeśli tego dnia, tak jak zazwyczaj żegnamy się ze swoimi rodzinami, w siadamy w ten sam co zawsze autobus i pokonujemy tę samą drogę do pracy. Wszystko zmienia się nagle, gdy są to ostatnie czynności, które wykonamy w swoim życiu.



Tego, co stanie się chwilę przed rozpoczęciem pracy, na pewno nie spodziewał się mieszkaniec Wałbrzycha, który na co dzień pracował w firmie Preh Car Company, zlokalizowanej w Siemianicach. Wraz z kilkoma innymi osobami podróżował rano do pracy, na swoją zmianę. Jak co dzień wysiadł z autobusu i po kilku korkach stracił przytomność.