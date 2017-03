W Trzebnicy działa kilku przewoźników autobusowych, którzy realizują kursy nie tylko do Wrocławia i pobliskich miejscowości, ale też do miast położonych w dalszych regionach Polski. Autobus może okazać się znakomitą alternatywą dla auta – nawet na dłuższe trasy.

Komunikacja autokarowa i busowa w ostatnich latach zyskała bardzo dużą popularność. Bogata oferta państwowych i prywatnych przewoźników kusi osoby pragnące podróżować tanio i docierać nawet do najmniejszych miejscowości. Położona w województwie dolnośląskim Trzebnica również posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Zanim wybierzemy się w podróż samochodem warto dowiedzieć się, gdzie można dojechać z Trzebnicy autobusem.

Skąd, kiedy i za ile jedzie bus

Bardzo trudno byłoby śledzić ofertę wszystkich przewoźników odwiedzając ich strony internetowe lub przeglądając tabliczki przystankowe. Istnieje jednak bardzo wygodna i szybka alternatywa dla takiego poszukiwania połączeń – porównywarka GoEuro.pl – ten prosty, a zarazem bardzo funkcjonalny serwis pozwala błyskawicznie wyszukać dowolne połączenie nie tylko autobusowe, ale też kolejowe czy lotnicze. W wynikach pojawiają się nie tylko informacje o dostępnych opcjach, ale też czas przejazdu, ceny biletów, a nawet informacje o zniżkach. Co więcej, porównywarka pozwala na zakup biletu online – to wyjątkowo wygodna opcja dla tych, którzy lubią mieć pewność dobrze zaplanowanej podróży.

Nie tylko do Wrocławia

W Trzebnicy zbiorowym transportem autobusowym zajmuje się kilka firm. Polbus PKS Wrocław realizuje połączenia do Oleśnicy, natomiast Ekspres Bus – do Wrocławia, Obornik Śląskich, Skoroszowa, Zawonii i Żmigrodu. Z kolei autobusy PKS Konin łączą Trzebnicę z miejscowościami takimi jak Jarocin, Konin, Milicz czy Wrocław. Dalsze kursy realizowane są autobusami PKS w Wołowie – przewoźnik oferuje połączenia autobusowe m.in. z Kołobrzegiem, Koszalinem, Poznaniem, Katowicami i Kłodzkiem. Na terenie miasta kursują także autobusy PKS Kłodzko, które łączą Trzebnicę z miastami takimi jak m.in. Koszalin, Krotoszyn i Wrocław. Funkcjonuje tu także dogodne połączenie busowe z Poznaniem, realizowane przez PKS Poznań.

Dalej w świat

Choć Trzebnica nie posiada bezpośrednich połączeń komunikacyjnych – ani autobusowych, ani kolejowych – ze wszystkimi największymi miastami w Polsce, bogata oferta przewoźników pozwala na proste zaplanowanie trasy z jedną przesiadką. Aby dotrzeć do Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Szczecina, wystarczy dojechać do oddalonego o niecałe 30 km Wrocławia – stąd funkcjonują bezpośrednie połączenia autobusowe i kolejowe z całą Polską. Kursy Trzebnica-Wrocław realizuje kilku przewoźników, dzięki czemu autobusy odjeżdżają praktycznie co kilka minut. Informacje o zmianach i nowościach związanych z transportem miejskim i międzymiastowym można znaleźć m.in. na stronie transport-publiczny.pl. Podróż busem z Trzebnicy to niewątpliwie tańsza, warta rozważenia alternatywa dla wyjazdu samochodem.