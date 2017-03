Jak co roku, pierwszy dzień wiosny astronomicznej przypada 20 marca. Z kolei 21 marca to początek wiosny kalendarzowej. Tego właśnie dnia, jak co roku w Trzebnicy, Wiosna oficjalnie powitana została przez przedszkolaki, w kolorowym pochodzie, który przeszedł deptakiem w kierunku rynku, gdzie odbyło się uroczyste pożegnanie Zimy.