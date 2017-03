Wydawanie pieniędzy przez urzędników to temat, który zawsze wzbudza spore emocje. Pieniądze są publiczne i dlatego, powinny podlegać społecznej kontroli. Tymczasem burmistrz Gminy Trzebnica za wszelką cenę nie chce ujawnić, z kim podpisywał umowy, na co i ile za to płacił?