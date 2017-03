Mimo, że bezrobocie w Polsce obecnie oscyluje wokół 8,5 % to i tak wiele osób nie ma stałej pracy, albo pracuje gdziekolwiek, aby tylko mieć pieniądze na utrzymanie rodziny. Często jest to praca, która nie pozwala się tym osobom wykazać i rozwijać zawodowo, nie mówiąc już o podwyżce i większych zarobkach. Z pomocą dla takich osób mogą przyjść szkolenia i kursy zawodowe, które pomogą zdobyć lub podnieść kwalifikacje, a dzięki czemu nie tylko dostać pracę, ale znaleźć satysfakcjonującą pracę. Niestety zdobywanie nowej wiedzy i kwalifikacji jest koniecznością w dzisiejszych czasach.

Szkolenia specjalistyczne

Bardzo często pracownicy wysyłani są przez firmy na szkolenia specjalistyczne mające podnieść ich kwalifikacje, aby nie trzeba było zatrudniać nikogo nowego lub też, ponieważ zmieniły się znacząco przepisy lub normy w danej dziedzinie. Niezależnie co wpiszemy w wyszukiwarkę internetową: szkolenia zawodowe Kraków, Warszawa, Wrocław, czy jakiekolwiek inne miasto. Praktycznie w każdym polskim mieście znajdują się ośrodki szkoleniowe, w których można nabyć dodatkowe umiejętności. Popularne są szkolenia budowlane, można na nich nauczyć się nie tylko obsługi programu do robienia kosztorysów, ale nawet poznać wszystkie zmiany w prawie budowlanym na dany rok. Dla osób z bardziej technicznym zmysłem odpowiednie będą szkolenia obsługi maszyn budowlanych np. kurs operatora koparko-ładowarki, kurs montera rusztowań.

„Podobnie jest ze szkoleniami z zakresu kadr i rachunkowości – znajdą tutaj coś dla siebie osoby, które uwielbiają kontakt z innymi, oraz te, które lubią siedzieć w cyferkach i tabelach lub przy komputerze. Praktycznie w każdej dziedzinie świat pędzi dziś tak szybko, że konieczne jest nabywanie umiejętności w każdej dziedzinie.” Odpowiada Pan Janusz – szkoleniowiec w firmie Szkoleniamm

Szkoły dla dorosłych

Wiele osób dobrowolnie, za darmo i poza pracą zaczyna szkolenia, które mogą trwać jeden dzień, weekend. Można też zapisać się na pełne kursy trwające semestr lub dwa. Długość odbywanego szkolenia zależy najczęściej od objętości materiału jaki musi zostać opanowany i ilości zajęć praktycznych, które zwykle wydłużają znacząco czas kursów. Często ważniejszy od czasu nauki jest jednak certyfikat lub dyplom potwierdzający zdobycie wiedzy i kwalifikacji. Zwykle to on staje się przepustką do większych zarobków i lepszej pracy. Zdarza się też, że kursanci nabywają stosowne uprawnienia i wyjeżdżają do pracy za granicę – tam zarabiając pieniądze, o których mogliby w Polsce pomarzyć. Dlatego warto sprawdzić, czy po zaliczeniu kursu taki dokument otrzymamy. Jeżeli nawet nie, to i tak warto iść i nabyć dodatkowe kwalifikacje.

