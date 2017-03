Każda strona, która pojawia się w sieci, zawiera informację bądź to na temat osoby, bądź też na temat firmy. Jest to swoista kopalnia wiedzy o tym co właściciel lub też twórca strony chce przekazać ogółowi lub też konkretnemu klientowi. Szczególnie jest to ważne jeśli jest to strona firmowa, gdzie powinny się znaleźć wszystkie najważniejsze informacje o produkcie lub też o usłudze jaką się proponuje.

Każdy, kto odwiedza stronę taką jak strony internetowe powinien już od razu wiedzieć, z jaką firmą ma do czynienia, czy oferta jest skierowana do niego, a jeśli tak, to jakie korzyści może odnieść. Budowa strony nie jest sprawą mechaniczną, stron nie buduje się „od sztancy” ale jest to proces twórczy uzależniony od wielu czynników. Budując stronę firmową trzeba wiedzieć czy to ma być strona docelowa (loading page), czy też jest tworzona strona domowa. W pierwszym przypadku strona powinna być skonstruowana w taki sposób, by zapewnić jak najwyższy stopień konwersji, czyli zachęcić do konkretnego działania osoby odwiedzające stronę. W przypadku stron domowych – są one tworzone, aby realizowały długotrwałe cele.

Przede wszystkim jakość.

Budując stronę na zamówienie, trzeba pamiętać, że musi zawierać określone treści, które przyciągną konkretnych klientów. Firma, http://pollyart.pl/ która się zajmuje projektowaniem strony Bydgoszczy i w Toruniu, musi dokładnie trafić w ich gusta, a więc trzeba się postawić w ich sytuacji, wyczuć czego będą oczekiwać, co zwróci ich pozytywną uwagę. Tekst jaki będzie zawarty na stronie musi zachęcić ich do podjęcie konkretnych działań. Tym działaniem ma być podjęcie współpracy, zakup usług lub towarów. Nie zawsze jednak wszystkie aspekty oferty są zawarte na stronie, dobrym ruchem może więc być umieszczenie na stronie oprócz samej oferty również odpowiedzi na mogące się nasuwać pytania lub też rozwiązanie ewentualnych problemów? Trzeba wziąć pod uwagę to, że nie każdy który będzie dowiedział stronę, to klient zdecydowany. Może się zdarzyć, że na stronę wejdą osoby, które szukają pewnych rozwiązań, część na pewno wejdzie z czystej ciekawości, inni z kolei trafią na stronę przez przypadek. Strona musi zachęcić takie osoby to pozostania, zapewnić ich że to właśnie na nich czekasz i to dla nich jest stworzona strona. Trzeba więc zamieścić treści, które ich upewnią, że to właśnie doskonały adres, bo tylko tu:

rozumieją ich problem

potrafią go rozwiązać

odniosą realne korzyści

Nie znaczy to jednak, że strona ma być przeładowana treściami. Nic podobnego.

Może zatem mniej?

Trzeba powiedzieć sobie wyraźnie: większość osób wchodzących na stronę nie chce czytać powieści, chce konkretnych treści, które rozwiążą ich problem, pomogą w realizacji ich celów. Tu może się pojawić kolejna pułapka – kondensacja treści może spowodować, że strona stanie się nie czytana przez tych, dla których została stworzona. Strona musi zawierać konkretne informacje, ale podane w sposób czytelny. Klient, który odwiedzi tą stronę musi wiedzieć czego się może spodziewać. Trzeba wrócić do tego co jest najważniejsze. Trzeba się postawić w pozycji klienta odwiedzającego stronę. Dla niego najważniejszy jest on sam, jego potrzeby. Każdy, kto wejdzie na stronę i znajdzie zamiast konkretnych informacje jedynie same ogólniki, puste słowa, ucieknie z tego miejsca z krzykiem i więcej na tą stronę nie wejdzie. Co więcej może się stać tak, że będzie innym odradzać wejście na tą stronę.

Formatowanie tekstu jest ok.

Jak już wcześniej było wspomniane, większość osób buszujących w sieci nie lubi wiele czytać. Można jednak go do tego przekonać, jeśli tekst będzie podany w odpowiedniej formie. Krótkie akapity podzielone ciekawymi śródtytułami pozwolą na przekonanie docelowego klienta do zapoznania się z całością treści. Tekst podzielony na części pozwoli klientowi wyłapać to czego szuka, a jeśli to znajdzie jest wielka szansa na to by zapoznał się z resztą oferty. Bardzo ważne jest odpowiednie dołożenie grafiki, która ma przyciągnąć oczy klienta. Nie można zapominać, że większość ludzi jest wzrokowcami, a więc kupuje najpierw oczami, a potem dopiero się zastanawia nad resztą. Strona w sieci działa podobnie.

Jak dużo tekstu?

Treść jest nośnikiem informacji, którą trzeba przekazać klientowi. Nie ma recepty na to ile dokładnie tekstu ma zawierać strona. Informacje podane na stronie muszą być kompletne, a jednocześnie podane w taki sposób, by zainteresować klienta, nie tylko do poczytania, ale i do pozostania na stronie i nawiązania współpracy. A przecież właśnie o to chodzi.

