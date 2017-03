Najwięcej rodzajów materiałów i dzianin oferuje nam hurtownia tkanin. Skąd wiadomo, które materiały wybrać? Jaki rodzaj wybrać na sukienkę, koszulę czy zasłonę? Opiszemy najczęściej wybierane tkaniny dostępne w większości hurtowni materiałów.

Poznaj pojęcia – tkanina i dzianina

Tkanina składa się z dwóch rodzajów nitek – osnowy i wątku. Są połączone ze sobą prostopadle, przez co nitki nie rozciągają się i nie są zbyt elastyczne. Za to doskonale się układa i można z niej stworzyć większość garderoby i dekoracji domu. Tkanina wygląda elegancko i schludnie.

Dzianina to najczęściej tylko jeden rodzaj nitki – formowana jest na kształt oczka. Dzianina jest dużo bardziej rozciągliwa i dopasowuje się do kształtu ciała. Hurtownia tkanin najczęściej wyposażona jest w wiele rodzajów dzianiny, ponieważ to najchętniej wybierany materiał do szycia sukienek i bluzek, a także do robienia swetrów, rękawiczek i czapek.

Rodzaje włókien

Przy wyborze idealnego materiału w hurtowni tkanin, warto zapoznać się wcześniej z rodzajami włókien, z jakich wyprodukowano materiał. Rozróżniamy włókna naturalne, włókna sztuczne i włókna syntetyczne. Poszczególnych rodzajów jest wiele, przytoczymy te najczęściej spotykane i wybierane w hurtowniach tkanin oraz ich właściwości.

Włókna naturalne

Włókna naturalne dzielą się na roślinne i zwierzęce. Do roślinnych należy najczęściej spotykana i wybierana bawełna. Bawełna jest delikatna w dotyku, przewiewna i posiada szerokie zastosowanie. Jest odporna na rozciąganie, szczególnie pod wpływem wody. Jest też dość chłonna, ale nawet po przebywaniu w wilgoci, mając na sobie bawełniane ubranie, nie odczuwa się ciężkości nasiąkniętej parą wodną bawełny. Bawełna jest materiałem praktycznie nieuczulającym. Jedynymi minusami bawełny jest to, że dość szybko się gniecie i pozostawiona zbyt długo pod wpływem wody, może się szybko zniszczyć.

Innym włóknem naturalnym pochodzącym z roślin jest len. Len, tak jak bawełna nie jest materiałem, który może powodować uczulenia. Jest bardzo odporny na rozciąganie i jest wyjątkowo wytrzymały. Do tego ma właściwości antyseptyczne i nie zagrażają mu mole, bakterie i grzyby. Niestety, jest materiałem bardzo podatnym na zagniecenia i nie jest w ogóle elastyczny.

Do grupy włókien naturalnych zwierzęcych, które powinna oferować nam każda hurtownia tkanin to jedwab, moher, kaszmir, wełna owcza, alpaka i angora. Jedwab to lekka i bardzo przyjemna w dotyku tkanina. Łatwo się układa i ma piękny połysk. Niestety jedwab w hurtowni tkanin plasuje na jednym z najwyższych miejsc, jeśli chodzi o cenę materiału. Moher uzyskuje się z kóz angorskich. Jest bardzo puszty i łatwo się mechaci. Kaszmir to tkanina produkowana z okrywy kozy kaszmirskiej. Tak jak jedwab, jest dość drogi, ale wart swojej ceny. Kaszmir jest bardzo ciepły, miękki i przyjemny w dotyku. Niestety jest dość trudny w utrzymaniu. Wełna owcza ma doskonałe właściwości izolacyjne. Może chłodzić lub grzać, w zależności od potrzeby. Dobrze wchłania wodę, ale łatwo się kurczy pod wpływem zbyt ciepłej wody. Alpaka pochodząca z lam i alpak jest łudząco podobna do kaszmiru. Hurtownia tkanin proponuję alpakę jako jego tańszy zamiennik. Angora jest bardzo delikatnym materiałem. Produkuje się ją z królików angorskich. Często wymaga domieszek, ponieważ jest bardzo miękka i szybko traci włosy.

Włókna sztuczne

Mimo nazwy, która sugeruje, że tkanina jest całkowicie sztuczna, tak naprawdę produkowana jest z surowców występujących w naturze. Dzielą się na włókna celulozowe, włókna octanowe i włókna kauczukowe. Do włókien celulozowych należy najczęściej spotykana w hurtowniach tkanin wiskoza. To połączenie miękkości jedwabiu o właściwościach bawełny. To częsty zamiennik syntetycznego poliestru, od którego jest dużo przyjemniejsza w dotyku i jest bardziej higieniczna i przewiewna. Innym włóknem celulozowym jest modal. Modal ma właściwości bawełny i jest dużo bardziej przyjemna w dotyku niż wiskoza. Kolejne włókno to lyocell zwany też tencelem. Jest najbardziej ekologiczny. Właściwościami przypomina bawełnę, ale jest od niej dużo lepszy. Jest wytrzymały, nie rozciąga się i nie kurczy, a do tego doskonale barwi.

Ostatnim rodzajem włókien są włókna syntetyczne. Do rodzajów włókien syntetycznych zaliczamy włókna poliestrowe, włókna poliamidowe, włókna poliakrylonitrylowe i włókna poliuretanowe. Włókna syntetyczne nie są właściwie takie złe, za jakie są uważane. To po prostu materiały, które wytwarza się z polimerów, które nie występują naturalnie w przyrodzie. Używa się ich najczęściej do produkcji rajstop (lycra) czy odzieży sportowej. Najczęściej spotykanymi tkaninami z włókien syntetycznych są elastan, poliester i poliamid. Najczęściej występują one w połączeniu z włóknami naturalnymi lub sztucznymi. Do zalet włókien syntetycznych z pewnością należy ich duża wytrzymałość. Są też bardzo odporne na rozciąganie. Do ich wad należy przede wszystkim łatwopalność i wyjątkowo niska higroskopijność.

