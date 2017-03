Gmina Zawonia była członkiem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy od samego początku jego działania, czyli od 2001 roku. Radni uznali, że po 16 latach czas na podsumowanie i wyciągnięcie wniosków związanych z tą wieloletnią współpracą. I właśnie w tej kwestii stała się rzecz niespotykana: na jednej z komisji – radni nie poparli prośby wójt Agnieszki Wersty, podejmując tym samym decyzję o odejściu ze stowarzyszenia.



Nie ma chodników, nie ma kanalizacji…

Przypomnijmy, że podczas przedostatniej sesji głos zabrał obecny na posiedzeniu, burmistrz Żmigrodu, Robert Lewandowski oraz nowa dyrektor Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Dolina Baryczy – Marta Kamińska.

– Zamierzamy działać jeszcze lepiej niż do tej pory, szczególnie biorąc pod uwagę kwestie turystyki rowerowej, gdzie kilka gmin z członkiem stowarzyszenia zdobyły pierwsze pieniądze na realizację dużego projektu ścieżek rowerowych na trasie dawnej wąskotorówki. Ten projekt jest dość szeroki. Zakłada skomunikowanie rowerowe i turystyczne Wrocławia z Doliną Baryczy. Państwo, jako Zawonia też możecie włączyć się do tego projektu, bo dość blisko będziecie mieć do gminy Trzebnica. To jest kwestia przyszłości, bo środki jeszcze będą na takie zadania. (…) Ścieżki rowerowe zaznaczone są na dzień dzisiejszy w postaci szlaków rowerowych i one przebiegają również przez gminę Zawonia (…) My te szlaki również promujemy. (…) Część rzeczy jest mierzalnych, można je policzyć i określić, w jakim kontekście opłaca się uczestnictwo, natomiast część rzeczy, szczególnie w kontekście turystycznym i promocyjnym jest niemierzalnych, bo to wynika samo z siebie, poprzez zainteresowanie naszym regionem – informował wówczas zebranych na posiedzeniu burmistrz Robert Lewandowski.

Dyrektor stowarzyszenia, zapytana przez radną Beatę Kowalską o konkretne korzyści, jakie gmina Zawonia odniosła z członkostwa w nim, odpowiedziała, że nie może podać jej konkretnych liczb, a stowarzyszenie „nie jest taką organizacją, która mogłaby gminie dać coś takiego fizycznego, namacalnego, czy widocznego (…) to są głównie środki o charakterze promocyjnym – poinformowała wówczas dyrektor Kamińska.

Podczas dalszej dyskusji radni zwrócili uwagę, że gmina Zawonia to gmina dość uboga, w której jest wiele pilniejszych potrzeb niż oferta dodatkowej promocji oferowana przez stowarzyszenie. Wskazano wówczas na to, że w wielu miejscach na terenie gminy brakuje chodników, oświetlenia a przede wszystkim – kanalizacji i że to są najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Sama wójt Agnieszka Wersta wówczas wspomniała o konieczności budowy chodników, przed ścieżkami rowerowymi:

– My postawiliśmy na rozwój naszej gminy, na zdobycie dofinansowania naszych budynków, na rozwój infrastruktury, między innymi na kanalizację ściekową, której w naszej gminie nie ma ani metra. Ścieżki rowerowe – owszem, jak najbardziej, na to też przyjdzie pora (…) ale przede wszystkim, jeżeli bym mogła wnioskować (…) jako wójt proponowałabym Państwu najpierw wykonanie chodnika, bo tych chodników nie mamy przy głównych drogach (…) Więc budowa ścieżki rowerowej, tam gdzie nie ma chodników – no przepraszam bardzo, to chyba nie ten kierunek i nie ta kolejność – skomentowała wówczas wójt Wersta.

– Od ponad roku prosimy Panią wójt, żeby przedstawiła nam korzyści płynące właśnie dla naszej gminy z członkostwa w tym stowarzyszeniu. Niestety nie udało nam się takich informacji zdobyć. Dopiero teraz, kiedy podjęliśmy decyzję o wystąpieniu z tego stowarzyszania, mieliśmy przyjemność Państwa wysłuchać (…) Tak, jak stwierdziła Pani wójt mamy bardzo dużo zaległości – borykamy się z brakiem dróg, oświetlenia… Dlatego musiałyby to być naprawdę bardzo przekonujące argumenty, które miałyby wpływ na to, żebyśmy chcieli dalej płacić składkę członkowską – skomentowała wówczas radna Kowalska. Przypomnijmy, że roczna składka członkowska w przypadku gminy Zawonia wynosiła obecnie niecałe 6,3 tys. zł (dokładnie 1,1 zł na 1 zameldowanego mieszkańca gminy).

Radni mówią „nie”

Jak się dowiedzieliśmy, dzień przed ostatnią sesją odbyła się komisja, podczas której radni zadecydowali, że gmina Zawonia nie będzie w tym roku uiszczać opłaty członkowskiej na wspomniane stowarzyszenie. Wójt Agnieszka Wersta podczas sesji zachęcała jednak, aby radni zmienili zdanie i zagłosowali za pozostawieniem opłat na stowarzyszenie w takiej wysokości i formie, jak to było do tej pory.

– Stowarzyszenie wydaje takie mapy turystyczne (…) Są tu opracowane trasy rowerowe i te trasy rowerowe wiszą na naszych słupach. To są właśnie działania promocyjne (…) Nie ma czegoś takiego, że nie mamy z tego żadnych profitów (…) Przebiegają też szlaki konne, są stajnie, które to stowarzyszenie wyremontowało, założyło i utrzymuje. Dlatego proszę nie mówić, że nie mamy z tego żadnego zysku, bo to jest promocja naszej gminy (…) Jesteśmy gminą zieloną, nie mamy tutaj uciążliwego przemysłu, ale musimy zachęcić turystów do odwiedzenia naszej gminy i nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że nic z tego nie mamy – przekonywała zebranych podczas ostatniej sesji wójt Wersta. W odpowiedzi głos zabrała jedynie radna Beata Kowalska:

– Wczoraj rozmawialiśmy na komisji dosyć długo na ten temat i wysłuchaliśmy też uważnie wszyscy Pana Prezesa (…) I myślę, że nadszedł moment, żeby po tych 16 latach dokonać jakiegoś podsumowania (…) Wydaje mi się, że nasza oferta skierowana w tej chwili do turystów nie jest atrakcyjna ofertą (…) nie wiem, czy mamy specjalnie coś do zaproponowania, jeśli chodzi o infrastrukturę, za wyjątkiem oczywiście przepięknych terenów, temu na pewno nikt nie zaprzeczy i one dalej są naszym dobrem, z którego mogą wszyscy korzystać. Pani wójt też ostatnio powiedziała na sesji: nie mówmy o ścieżkach rowerowych, mówmy o chodnikach – to są słowa pani wójt – skomentowała radna Kowalska.

Podczas głosowania radni ostatecznie jednak przychylili się do prośby wójt Wersty o kontynuowanie dokonywania wpłat członkowskich

tym samym pozostania członkiem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.