Dla oborniczan było to kolejne wyjazdowe spotkanie. Na ten mecz siatkarze SMS TechniSat EMS jechali pełni obaw, bo ich przeciwnikiem miała być drużyna zajmująca drugie miejsce w tabeli. Oborniczanie pojechali w osłabieniu, w meczu nie mogło wziąć udziału kilku kluczowych, podstawowych zawodników.

– Mamy wiele kontuzji w zespole. Grając z wiceliderem trzeba mieć mocny skład, a my byliśmy bardzo osłabieni. Podejmowaliśmy walkę, ale przegraliśmy pierwszy i drugi set do 20, a trzeci do 18. Na początku każdego seta zespół z Bierutowa zdobywał 4 punktową przewagę, którą już do końca utrzymywał i powiększał. Mieliśmy dobre momenty na podjęcie walki, jednak zespół z Bierutowa przewyższał nas. Gdybyśmy mieli pełny skład, to być może ten mecz wyglądałby inaczej. Mamy kontuzjowanych wielu zawodników, byli na meczu, ale nie mogli wejść. Przegraliśmy do 20 i 18. Teraz 1 kwietnia, o godz. 18 w hali przy Kownackiego rozegramy ważny i arcytrudny mecz. Przyjeżdża do nas lider, który ma ambicje na awans do II ligi – powiedział Zbigniew Gałuszka.

Zespół ULKS Ogień Żmigród również grał na wyjeździe. Wygrał ostatnie spotkanie z KS Jelenia Góra. 1 – 20:25; 2 – 23:25, 3 – 25:23, 4 – 23:25.

Skład Technisat EMS: Krzysztof Gałuszka, Tomasz Gałuszka, Dawid Baranowski, Tomasz Gryglicki, Mateusz Płaneta, Kamil Roszyk, Kamil Sajdak, Mateusz Sykała, Mateusz Juraszek.