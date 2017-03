To spotkanie było ważne dla oborniczan. Oczywiście, za każdym razem drużyna gra o zwycięstwo, ale teraz już pozostaje coraz mniej meczy do końca sezonu i każda drużyna chce go zakończyć na jak najwyższej pozycji w tabeli. Choć oborniczanie nie walczą w tym sezonie o awans (trener mówi, że za każdym razem zawodniczy grają o zwycięstwo i to dla swojej publiczności), to do każdego spotkania podchodzą z powagą. Do końca rozgrywek pozostały 4 kolejki, a zespół ze Świebodzina jest notowany wyżej (obecnie jest na 4 miejscu, a SPR Bór na 6.).

Pierwsze minuty meczu, który rozpoczął się o godz. 20 w hali przy ul. Kownackiego, były dość nerwowe. Goście faulowali, a sędzia nie oszczędzał żółtego kartonika. Po pierwszej połowie, w której oborniczanie pokazali klasę, wynik prezentował się następująco: 14:11.

W drugiej połowie niemal wszystkie akcje oborniczan udawało się zakończyć bramką. Spotkanie zakończyło się wynikiem 32:27.

Dla oborniczan najwięcej razy punktował trener – Artur Szabat i można powiedzieć, że to spotkanie należało do niego. W sumie po 7 bramek zdobyli Eryk Sawicki i Kami Ramiączek, 2 bramki strzelił Filip Zagórski, a jedną Jakub Kolis.

– Bardzo cieszymy się z kolejnej wygranej przed własną publicznością. Byliśmy do tego meczu bardzo dobrze przygotowani taktycznie. Kluczem do wygranej miała być ruchliwa, agresywna obrona. W pierwszej połowie rywal jeszcze dotrzymywał nam kroku, ale 19 minut po przerwie było wręcz wzorowe.(27:17)

Każdy z zawodników dołożył cegiełkę do tej wygranej i z tego najbardziej się cieszę. Swoje zrobili również nasi wspaniali kibice, którzy mimo późnej pory, licznie stawili się na trybunach – mówił po meczu Artur Szabat.

Kolejne spotkanie oborniczanie rozegrają na wyjeździe w Obornikach w Wielkopolsce. Dodajmy, że zespół SKF KPR Sparta Oborniki jest o oczko niżej notowany od naszej drużyny i lokuje się na 7 pozycji w tabeli.

Skład SPR Bór Oborniki Śl.: Łukasz Kurzydło, Aleksander Kasiniak, Przemysław Błasiak, Arkadiusz Winiarski, Eryk Sawicki, Kamil Ramiączek, Jakub Kolis, Artur Szabat, Filip Zagórski, Filip Antolak, Tomasz Stykała, Karol Głośniak.