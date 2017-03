Gmina Zawonia, jako lider projektu „Instalacje OZE w Gminie Zawonia i w Gminie Trzebnica” złożyła wniosek o dotację w ramach działania „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Mieszkańcy gminy Zawonia są zachęcani do tego, aby składali ankiety deklaratywne do uczestnictwa we wspomnianym projekcie . Dlaczego warto wziąć pod uwagę udział w tym zadaniu? I jak będzie wyglądać jego realizacja?

Więcej informacji na temat tej planowanej inwestycji, znajdziecie Państwo w Najnowszym wydaniu NOWej.