Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żmigrodzie, burmistrz Robert Lewandowski poinformował, że jego zastępca osiągnął już wiek emerytalny i zdecydował się przejść na emeryturę.

– Nie oznacza to, że zakończył pracę. Ustaliliśmy, że nadal będzie pełnił funkcję wiceburmistrza Żmigrodu jednak już nie na pełny etat, a na 3/4 etatu. Dla budżetu gminy oznacza to pewne oszczędności, a obecność Zdzisława Średniawskiego w urzędzie będzie dla nas dużą pomocą. Nadal chcemy korzystać z jego doświadczenia i wiedzy, bo przypomnę, że nie tylko był burmistrzem przez wiele lat, ale pełnił również funkcję wojewody dolnośląskiego – powiedział Robert Lewandowski. Jak dodał, nie wiadomo kiedy, w obecnej sytuacji politycznej, odbędą się wybory samorządowe, ale chciałby aby Średniawski był obecny w żmigrodzkim samorządzie do końca tej kadencji samorządu.