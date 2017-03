Potrzebujemy autobusowej komunikacji gminnej Wrocław – Oborniki Śląskie – pod taką nazwą funkcjonuje facebookowy profil założony przez mieszkańców gminy, którzy chcą uruchomienia komunikacji autobusowej.

Mogłoby się wydawać, że dzięki linii kolejowej Wrocław – Poznań, przy której leżą Oborniki

Śl. miasto jest dobrze skomunikowane ze stolicą Dolnego Śląska. Mieszkańcy niektórych miejscowości zwracają jednak uwagę na to, że poruszanie się po gminie lub pomiędzy Wrocławiem a mniejszymi miejscowościami jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe, bo po prostu nie kursuje do nich żaden transport zbiorowy.

Grupa niezadowolonych oborniczan utworzyła specjalny profil facebookowy, na którym dyskutuje się o możliwościach uruchomienia transportu.

Jak się okazuje, na www.petycjeonline.com, w odpowiedniej zakładce, każdy może podpisać się pod petycją o uruchomienie transportu. Jak napisali organizatorzy akcji, liczy się każdy podpis: „W jaki sposób planujemy wykorzystać zebrane podpisy? W odpowiednim, korzystnym dla sprawy momencie wydrukujemy treść petycji wraz z aktualną listą podpisów w formacie: numer porządkowy | imię i nazwisko | miejscowość | data podpisu. Tak przygotowany dokument przekażemy do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich”.

Do dyskusji o problemach komunikacyjnych włączył się również wiceburmistrz Henryk Cymerman: – Chciałbym państwa uspokoić, temat związany z komunikacją aglomeracyjną będzie wkrótce omawiany przez Burmistrza z Prezydentem Wrocławia na spotkaniu 22 marca we Wrocławiu. Ponadto gmina przygotowuje się do opracowania planu transportowego, który ma ustalić realne potrzeby komunikacyjne naszej gminy – szczególnie miejscowości najdalej położonych od szlaku głównego drogi 342. Do tematu wkrótce wrócimy – napisał na facebooku.

Będziemy śledzić akcję i działania władz gminy.