Szkolny Klub Wolontariusza w PZS nr 1 w Trzebnicy, w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, postanowił utworzyć biblioteczkę w Przedszkolu nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy.

Celem akcji jest umożliwienie przedszkolakom i ich rodzicom korzystania z bogatego zbioru książek w budynku przedszkola. Część bajek wolontariusze zebrali już w swojej szkole, jednak zapotrzebowanie jest większe, więc uczniowie postanowili poszerzyć teren swojej działalności.

W związku z tym zwracają się do Państwa z prośbą o włączenie się w to dzieło, poprzez przynoszenie książek z utworami dla dzieci do gabinetu nr 56 w budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego nr 17 lub do siedziby redakcji gazety NOWa gazety trzebnickiej przy ulicy Armii Krajowej 2B do 12 kwietnia 2017.

Bajki mogą być lekko zniszczone. Wolontariusze przywrócą je do właściwego stanu użytkowania i przekażą dzieciom.

