Pan Artur w grudniu 2014 rok, w trzebnickim salonie mebli przy ul Wrocławskiej, który jest opatrzony szyldem „Meble Rząsa” kupił narożnik. Jak się jednak później okazało, zakupu dokonał w firmie BPO Profit Sp. z o. o. Tick Meble, bo tak oficjalnie brzmiała nazwa właściciela salonu. Potwierdzał to między innymi paragon. Mebel miał być ozdobą salonu. Jak się jednak okazało, narożnik miał dość nietypową wadę.

– Po bardzo krótkim czasie spod obicia zaczęły wychodzić dziwne białe włoski. Trochę były podobne do sierści jakiegoś zwierzęcia. Wyglądało to bardzo nieestetycznie, w dodatku przyklejało się do ubrań. Moim zdaniem produkt był niezgodny z umową, dlatego też złożyłem reklamację – mówi pan Artur. Jak dodaje, prosta z pozoru sprawa okazała się trwającą 2 lata batalią.