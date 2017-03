O tym, że inwestycja będzie realizowana poinformował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żmigrodzie burmistrz Robert Lewandowski. Jak mówi, kiedy dwa lata temu prowadzone były rozmowy na temat budowy i możliwości finansowania Modelowego Centrum Pobytowego Aglomeracji Wrocławskiej, nie wszyscy wierzyli, że budowa będzie realna. Teraz już jest pewne, że budowa centrum ma kosztować 8,7 mln zł, a gmina wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracja Wrocławska pozyskała ponad 4,4 mln zł środków unijnych.

Czym będzie centrum pobytowe?

Otóż będzie to nowoczesnym kompleks sportowo – edukacyjny z zapleczem hotelowym, które będzie w stanie obsłużyć 74 miejsca noclegowe. Centrum ma powstać tuż przy obiektach Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.

Jak podkreślał burmistrz, będzie znajdowało się w pięknej okolicy, która już niebawem przejdzie rewitalizację. W pobliżu będą znajdowały się parkingi, parki, ścieżki edukacyjne, punkty widokowe, a także nowoczesny, miejski park do zabaw z psami. Dzięki centrum Żmigród ma się stać jeszcze bardziej atrakcyjny. Podczas dyskusji niektórzy radni zwracali uwagę na to, że mimo dofinansowania gmina i tak będzie musiała sporo wyłożyć z własnego budżetu. Inni radni i sołtysi podnosili, że miasto choć jest piękne i pełne atrakcji, nie miało do tej pory porządnej bazy noclegowej.