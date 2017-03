Gmina Zawonia otrzymała w ramach realizacji zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia”, dofinansowanie w wysokości ponad 2,5 mln zł na rozbudowę szkoły w Zawoni i zakup wyposażenia. Stanowi to aż 85% kosztów, ponieważ całkowita wartość zadania to około 3 mln zł.

Jest to bardzo ważne posunięcie i duży krok na przód ponieważ budynek szkoły nie spełnia kryteriów i wymagań obecnego systemu edukacji. Już sama ilość sal lekcyjnych jest zbyt mała w stosunku do ilości uczniów, co sprawia, że klasy są przepełnione i niewygodne. Dodatkowo, pracownie te nie są wyposażone w odpowiednie sprzęty i pomoce dydaktyczne, które są niezbędne do przeprowadzania zajęć przedmiotowych, między innymi z fizyki, biologii, czy chemii.

Co zostało zaplanowane w ramach tej inwestycji? I jakie zmiany czekają szkołę w Zawoni? O tym w najnowszym wydaniu NOWej.