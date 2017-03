Gala Smoków sukcesu to nie tylko wielki, karnawałowy bal, podczas którego wręczane są statuetki w kategoriach: biznes, sport i turystyka, kultura i oświata, rolnictwo, działalność społeczna, ale i zbierane są pieniądze dla naprawdę potrzebujących.

Co roku fundusze zbierane są dla innej osoby. W tym roku zdecydowano, że zbiórka zostanie przeprowadzona na rzecz Jakuba Demutha, wyjątkowo walecznego młodego człowieka. Jakub od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Jak napisali organizatorzy balu, determinacja rodziny nie wystarcza i potrzeba pomocy ludzi dobrej woli. Mimo problemów zdrowotnych chłopak jest pogodny, interesuje się spotem, uwielbia piłkę nożną i MMA.

Życie 20-letniego Jakuba toczy się wokół ośrodków i szpitali rehabilitacyjnych. Jego stan fizyczny wymaga ciągłego asystenta. Natłok emocji wywołuje nadmierne napięcie mięśniowe i ruchy ciała, nad którymi nie potrafi zapanować. Uszkodzony mózg nie pozwala na sterowanie kończynami i normalne życie. Jak napisali organizatorzy zbiórki, „Rodzie walczą o to, by Kuba dalej się rozwijał. Walczą o to, by Kuba mógł kiedyś stanąć na własnych nogach, o własnych siłach. Walczą o to, by Kuba kiedyś mógł sam, bez niczyjej pomocy, chwycić książkę i przewrócić stronę, by mógł jak najnormalniej żyć”.

Apele nie pozostały bez echa i podczas samej gali, a także zbiórki do puszek, udało się uzbierać 37,7 tys. zł. To bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w poprzednim roku zebrano łącznie 27 tys. zł, czyli o ponad 10 tys. zł mniej.

Żmigrodzianie mogą być z siebie dumni. Kwota jest ogromna, na pewno pomoże Jakubowi i jego rodzinie.