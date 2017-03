Gmina Prusice jest Liderem projektu najdłuższej ścieżki rowerowej na Dolnym Śląsku, a tereny naszego powiatu z pewnością możemy określić, jako wyjątkowo urokliwe. Piękne krajobrazy, spokój i kontakt z naturą to bardzo pożądane cechy miejsc, w których chcemy odpoczywać. To właśnie na takich terenach rozkwita między innymi turystyka rowerowa. Dlaczego w takim razie nie wykorzystać tego, co mamy i stworzyć Północnego Centrum Rowerowego na Dolnym Śląsku?

W styczniu tego roku, Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, podpisał kolejny partnerski wniosek o dofinansowanie na realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim„. Gmina Prusice, jako Lider Projektu reprezentowana przez burmistrza Bandrowicza, realizuje w partnerstwie z gminą Milicz, Wołów, Żmigród, Trzebnica, Oborniki Śląskie oraz Starostwem Trzebnickim i Wołowskim projekt, który zakłada budowę ponad 150 km Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej. Całemu przedsięwzięciu przyświeca idea stworzenia Dolnośląskiego – Północnego Centrum Rowerowego.

Planowana, nowa ścieżka połączy się z już istniejącą ścieżką rowerową przebiegającą wzdłuż drogi nr 5 na wysokości Machnic. W okolicach Będkowa zostanie skierowana do Trzebnicy, a potem przez Nowy Dwór na teren gminy Prusice: przez Pawłów Trzebnicki i Wszemirów a następnie do samych Prusic. Tu nastąpi rozgałęzienie w kierunku Skokowej, a następnie do Obornik Śląskich i Wołowa. Druga część przebiegnie w kierunku Żmigrodu, później do Milicza, gdzie połączy się z istniejącą już ścieżką rowerową. Takim sposobem, jak już wspomnieliśmy, zaprojektowana ścieżka połączy ze sobą trzy powiaty: trzebnicki, milicki i wołowski.

W ramach pierwszego etapu zadania, planowane jest wybudowanie ponad 22 km dróg rowerowych.

– Na terenie gminy Prusice w ramach pierwszego etapu budowy ścieżek rowerowych powstanie ich 6,5 km – zaznacza burmistrz Igor Bandrowicz: – Na fragmencie ścieżki na trasie Wszemirów – Ligotka do Dobrosławic powstaną również PIT STOPY typu B – miejsca postojowe – 2 w Prusicach oraz 1 we Wszemirowie, a także dwa PIT STOPY typu C w Pietrowicach Małych i w Ligotce. Docelowo na terenie gminy Prusice ma powstać ok. 42 km ścieżek rowerowych i 8 PIT STOPÓW.

Więcej informacji na temat tej inwestycji znaleźć można w najnowszym wydaniu NOWej.