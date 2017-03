Choć pan Dawid Stawiak jest sołtysem pierwszą kadencję, od urodzenia mieszka w Siemianicach i od dawna angażuje się w życie wsi. Organizuje wiele przedsięwzięć, jest obecny niemal na każdej sesji Rady Miejskiej, orientuje się we wszystkim. W zeszłym roku po raz pierwszy w historii to właśnie Siemianice były gospodarzem gminnych dożynek.

Jak powiedział w wywiadzie telewizyjnym Dawid Stawiak, cieszyła go już sama nominacja do tego tytułu, ponieważ to sołtysi z własnego grona wybrali dwóch reprezentantów gminy, którzy walczyli o tytuł tego najlepszego na Dolnym Śląsku. – To dla mnie bardzo duża radość i wyróżnienie – mówił. Jak podkreślił, jego marzeniem jest zjednoczenie wsi.O nagrodzie, sprawach wsi i planach na przyszłość będzie można przeczytać już w czwartkowym wydaniu NOWej.