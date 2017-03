Remont Ośrodka Sportu i Rekreacji to inwestycja, na którą czekają chyba wszystkie pokolenia oborniczan. Ilość osób korzystających z obiektu (i to w różnym wieku) jest ogromna. Modernizacji obiektu z lat 80, ze względu na duże koszty i brak środków zewnętrznych nie podejmował się dotąd żaden z włodarzy. W poprzednim roku nadarzyła się okazja i gmina sięgnęła po dofinansowanie. Udało się pozyskać kwotę 505 tys. zł z Ministerstwa Sportu na remont wnętrza. Remont, który rozpoczął się 3 października 2016 roku jest dofinansowany z Ministrostwa Sportu w 50 procentach i ma kosztować 1 mln 10 tys. zł. Cały remont, łącznie z termomodernizacją to koszt około 5 mln zł.

