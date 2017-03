Jeszcze w tym roku szkolnym do szkół trafi nowy sprzęt do pracowni matematyczno – przyrodniczych, a także nowe komputery. Wyposażenie trafi do SP nr 2 w Obornikach Śl., do SP nr 3, SP w Osolinie, SP w Pęgowie, SP w Urazie, Gimnazjum w Obornikach Śl., Gimnazjum w Pęgowie.

– Jest to już kolejny wniosek unijny, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wcześniej informowaliśmy o otrzymaniu dotacji na wyposażenie w sprzęt ratujący życie Ochotniczych Straży Pożarnych – mówi Dominika Łasica, zastępca kierownika wydziału inwestycji i remontów.