Żmigrodzcy policjanci zatrzymali 60 – letniego mężczyznę, który na terenie swojej posesji znajdującej się w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy założył pułapki mające na celu skłusowanie bobrów szlachetnych, które znajdują się pod ochroną.

W środę 1 marca br. funkcjonariusze Ogniwa ds. Kryminalnych Komisariatu Policji w Żmigrodzie udali się na prywatną działkę znajdującą się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, jest to teren objęty programem „Natura 2000”. Na miejscu policjanci wokół jednego ze znajdujących się tam stawów ujawnili 14 wnyków wykonanych ze stalowych linek zakończonych samozaciskową pętlą. Pułapki te były przymocowane do wbitych w ziemię metalowych prętów natomiast w rosnącym obok młodniku dodatkowo ujawnili dwie metalowe klatki służące do łapania żywych zwierząt.