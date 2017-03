Gmina Prusice od 2015 roku prowadzi działania mające na celu poprawę jakości powietrza oraz uzyskanie niezależności energetycznej. Dlaczego to istotne posunięcie dla mieszkańców?

Stworzony na początku prac Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prusice wykazał, że fotowoltaika, to najważniejszy czynnik mogący ograniczyć emisję CO2 na terenie gminy. Jak wiemy, jest to bardzo istotne zwłaszcza teraz, ze względu na coraz gorszy stan powietrza, którym oddychamy. Działania podejmowane przez władze Prusic na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem mają zmierzać do stopniowego przejścia na ogrzewanie bez emisji spalin, a tym samym zwiększenia dbałości o stan środowiska.

Więcej na temat planowanych na terenie gminy Prusice inwestycji fotowoltaicznych, możecie Państwo przeczytać w najnowszym wydaniu NOWej.