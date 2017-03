Budynek w którym przetrzymywane są ciała zmarłych, nie ma wszystkich pozwoleń. Jednak szpital wybrał ofertę właśnie tego zakładu, wcześniej unieważniając postępowanie i nie wybierając tańszej oferty. Kulisy tego zamówienia, budzą sporo kontrowersji. Tymczasem jeden z oferentów przerwał milczenie i mówi wprost, że w tej sprawie wiele rzeczy jest niejasnych.

Gdy zaczęliśmy badać sprawę okazało się, że wiele spraw jest niejasnych. Jedna z firm pogrzebowych zaproponowała cenę 9 groszy, druga 4 zł, a szpital unieważnił przetarg. Dlaczego? Zapytaliśmy o to dyrektora szpitala.

Jest też kolejny wątek całej sprawy. Ciała zmarłych przechowywane są w budynku, który nie ma wszystkich pozwoleń. Co na to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego?

Jest i wątek finansowy. Okazuje się, że klienci zakładu pogrzebowego dostają fakturę na około 2000 zł, a płacą ponad 4 tys. Jak to możliwe? Co mówi zapytany przez nas przedsiębiorca? Co na to Urząd Skarbowy?

