Dość nietypową interpelacje złożyła podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śl. przewodnicząca Agnieszka Zakęś. Poprosiła o naprawę chodnika w okolicach schodów na perony przy stacji PKP, bo jak mówiła po pracach związanych z projektem „Czysta woda” nawierzchnia dla pieszych jest bardzo nie równa i łatwo się na niej przewrócić.

Drugą prośbą wywołała ogólne rozbawienie na sali. Jak mówiła, o interwencję poprosili ją mieszkańcy okolic ul. Zielonej i Lipowej. – Okoliczni mieszkańcy posadzili sobie drzewka, mirabelki, było fajnie, ale już nie jest, bo do owoców zlatują się owady i teraz strach przejść tamtędy – mówiła przewodnicząca i dodała, że mieszkańcy po prostu teraz się boją tych mirabelek, które sami nasadzili.

Jak się okazało, sprawa jest znana Monice Wiszniowskiej, szefowej wydziału ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl. – Drzewka, o których mowa zostały już zakwalifikowane do wycinki – odpowiedziała kierowniczka.

– No, to teraz mieszkańcy będą już mogli spać spokojnie i nie będą się bać mirabelek – podsumował jeden z obecnych na sali.

No cóż. Jaki z tego wniosek? Otóż trzeba być odpowiedzialnym za to, co się oswoiło i posadziło.