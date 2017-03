Podczas ostatniej sesji, padło zupełnie nieoczekiwane pytanie do zebranych radnych. Chyba wszyscy byli nim zaskoczeni.

Trzeba przyznać, że sesje w Zawoni zazwyczaj nie należą do spokojnych. Nie sposób jednak nie zauważyć, że coraz większa liczba radnych zabiera głos w trakcie trwania dyskusji i wypowiada się na różne, czasem też – niewygodne tematy. Warto również zauważyć, że mieszkańcy gminy Zawonia interesują się tym, co się dzieje podczas spotkań radnych i regularnie są na nich obecni. Pokazują tym samym, że nie jest im obojętny los gminy i że chcą wiedzieć, jakie działania podejmują radni oraz wójt, aby ich gmina dobrze funkcjonowała. Bardzo często na posiedzenia przychodzą sołtysi oraz pozostali mieszkańcy, którzy z pierwszej ręki, chcą usłyszeć, co tak naprawdę się dzieje w ich samorządzie.

Podczas ostatniej sesji, głos zabrała sołtys Zawoni, Monika Jasik. Zapytała jedyną obecną na sesji radną z jej sołectwa, Małgorzatę Kozłowską o to, aby wprost jej odpowiedziała, co konkretnie zrobiła dla mieszkańców Zawoni podczas trwania jej kadencji. Pytała też na czym polega funkcja radnego.

Według ustawy o samorządzie gminnym, radni oprócz obowiązków związanych z uczestniczeniem w pracach rady gminy i jej komisjach oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub wyznaczeni, są zobowiązani także do innych działań. Mamy tu na myśli przede wszystkim utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców postulatów i późniejsze przedstawianie ich odpowiednim organom do rozpatrzenia. Ustawa wspomina również, że radni zobowiązani są w swoich działaniach kierować się dobrem wspólnoty samorządowej. Jak realizacja tych zadań wygląda w rzeczywistości?

