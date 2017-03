Jeszcze w styczniu jeden z napotkanych znajomych, już po pierwszych słowach powitań spytał.

– Czy wiesz, jak to się stało, że my kierowcy staliśmy się na liście pierwszych dawców kieszonkowego i to równocześnie dla wszystkich ubezpieczycieli w RP?

Rzeczywiście, odpowiedziałem. Tak postawione pytanie rozbudziło moje zainteresowanie. Pytałem, szukałem odpowiedzi. Przejrzałem ustawę o obowiązkowym ubezpieczeniu OC z dnia 11 lutego 2012. Szukałem tam zapisu o wysokości ustalanych stawek lub decyzji o tym, kto kontroluje monopolistyczne ustalenia firm ubezpieczeniowych dotyczących cen rynkowych ubezpieczycieli.

Przejrzałem oferty wielu firm ubezpieczających kierowców. Nie znalazłem interesujących mnie odpowiedzi. Znalazłem za to inną ciekawą informację, a mianowicie taką, jak pięknie wzrastają stawki dla osób w postępującym zaawansowaniu wiekowym. Odpowiedzi na to spostrzeżenie szukałem w jednym z biur ubezpieczających kierowców. Usłyszałem. – Starsi powodują więcej kolizji, np. uderzenie w błotnik z elektroniką… O tej odpowiedzi opowiedziałem przyjacielowi, serdecznie się uśmiechnął, dodając, – Myśmy chodzili do prawdziwych szkół…

Przegląd ofert dał mi też pogląd jak szeroka jest rozpiętość cenowa dla posiadaczy różnych marek samochodów. Myśl jedna snuła się bez wspomagania – Zmówili się prezesi, podpowiedział im ktoś usłużny. Będzie większa kasa, większy podatek VAT, będą większe premie. Bez ubezpieczenia nie wyjedziemy na ulicę, bowiem tam czekają panowie i…

Jak to wygląda w moim przypadku? Za ubezpieczenie samochodu zapłacę rocznie ponad 59 proc więcej. Dodać mogę, że płacę, bo płacę, bowiem przez 50 lat ze swoim prawkiem nie miałem przewiny, nawet kolizji. No cóż, tak wyszło. Ale okazuje się, że na naszą kieszeń polują także inni. Nasz magistrat dołożył mi opłatę za odbiór odpadów ponad 16 procent ceny ubiegłorocznej. Spływają inne faktury, może okazać się, że te zaprezentowane wyżej to początek dalszych podwyżek. Rachunek za energię pochwalił się niewielkim wzrostem, bo wynoszącym zaledwie parę groszy.

Jeśli W, starsi Panowie i Panie macie więcej ciekawych odpowiedzi, na już postawione pytanie, zapraszam.