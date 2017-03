Każdy z nas doświadcza wzlotów i upadków, a po latach tłustych przychodzi czas na lata chude. Zdarza się także, że nagłe zmiany wpędzają nas w problemy życiowe, w tym także w kłopoty z finansami. Nierzadko, zarabiając sporo powyżej średniej krajowej, ledwo wiążemy koniec z koniec, a góra wydatków piętrzy się w zastraszającym tempie. Często też nie wiemy, jak rozwiązać problem i pozbyć się kłopotów w domowym budżecie. Okazuje się jednak, że nie taki diabeł straszny, jak go malują i zmiana swojego życia oraz planowanie wydatków pomagają wyjść z tarapatów.

Problemy życiowe i finansowe

Analizy psychologów potwierdzają, że nawet wysoko wykwalifikowani specjaliści odnoszący wiele sukcesów w pracy zawodowej, nie wiedzą, jak radzić sobie z problemami życiowymi, przez co nierzadko wpadają w depresję. Specjaliści twierdzą, że część osób koncentruje się na życiu zawodowym, dlatego że łatwiej im kontrolować powierzone przez przełożonych obowiązki, wykonując je według określonych wytycznych, niż wziąć ster we własne ręce i zapanować nad swoim życiem prywatnym. Z tego też powodu piętrzące się problemy życiowe są źródłem złego samopoczucia i mogą prowadzić do depresji. Ta sama zasada dotyczy kłopotów z domowym budżetem. Nierzadko zła passa w finansach jest przyczyną frustracji, a nawet poczucia upokorzenia, co wpływa na ogólną kondycję psychiczną zdecydowanie negatywnie.

Jak sobie radzić z problemami?

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i z pewnością nie istnieje jeden, uniwersalny sposób podpowiadający, jak rozwiązać problem (prześledź trzy sposoby na życiowe problemy https://www.zaplo.pl/blog/jak-rozwiazac-problem-3-sposoby-na-zyciowe-klopoty/). Warto jednak wiedzieć, że bez względu na kolejne kroki i metody radzenia sobie z kłopotami, najważniejsze jest określenie i zdefiniowanie problemu. Tylko wówczas będzie możliwa zmiana swojego życia. Wielu z nas próbuje rozwiązać problem w pojedynkę, co nie zawsze jest łatwe, dlatego w miarę możliwości warto skorzystać ze wsparcia bliskich lub zwrócić się po pomoc do specjalisty. Ponadto zmiana swojego życia powinna przebiegać kompleksowo – wyeliminowanie problemotwórczych czynników zaprocentuje w przyszłości. Wspomniane reguły dotyczą również finansów. Jeśli więc niepokoi nas kiepska sytuacja finansowa, warto rozpocząć zapisywanie wydatków, co pozwoli na dokładne przeanalizowanie i usystematyzowanie kosztów ponoszonych co miesiąc. Być może część z nich można zredukować i rozwiązać problem w domowym budżecie.

Kontrola i planowanie wydatków

Analitycy finansowi twierdzą, że jedną z najczęstszych przyczyn dziur w domowym budżecie są drobne, niekontrolowane wydatki, np. codzienna kawa w drodze do pracy. Specjaliści określają ten rodzaj kosztów mianem czynnika latte (sprawdź: https://www.zaplo.pl/blog/planowanie-i-kontrola-wydatkow-wysledz-swoj-czynnik-latte/) i twierdzą, że każdy z nas ma słabość, która sprawia, że z naszego portfela znikają drobne pieniądze. Oczywiście nie zawsze wydajemy gotówkę na kawę. Warto więc rozpocząć zapisywanie wydatków, co pozwoli na określenie własnego czynnika latte. Zrozumienie tego mechanizmu pozwoli z kolei na lepsze planowanie budżetu. Kontrola wydatków sprawi także, że czasami dwukrotnie zastanowimy się, zanim coś kupimy. Dobrym pomysłem jest także planowanie wydatków z miesięcznym wyprzedzeniem i określanie kwoty, którą możemy w danym czasie wydać. Dzięki temu co miesiąc w naszym portfelu zostanie spora część gotówki.

Często zastanawiamy się, jak sobie radzić z problemami i demonizujemy kłopoty, które napotykamy. W rzeczywistości rozwiązanie jest banalnie proste i nie wymaga szczególnych starań. Zdarza się bowiem, że niektóre problemy życiowe lub finansowe można rozwiązać poprzez kontrolę tego, co na co dzień robimy i kłopot z głowy. Świetnym pomysłem na to, jak rozwiązać problem finansowy jest planowanie wydatków i ograniczenie kosztów ponoszonych na to, czego w rzeczywistości nie potrzebujemy. Czy kawa z biurowego ekspresu jest naprawdę gorsza od tej kupowanej w modnej kawiarni?

Artykuł opracowany z partnerem