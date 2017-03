Lecytyna jest od dawna popularna jako środek „na pamięć”, polecana wszystkim, którzy chcą poprawić swoją zdolność umysłową lub jako wsparcie podczas intensywnego wysiłku. Jednak mało kto wie o lecytynie coś więcej, a warto poznać ten ciekawy związek, ponieważ może mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie.

Czym jest lecytyna?

Lecytyna to związek organiczny zaliczany do fosfolipidów – grupy posiadającej reszty glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych oraz resztę kwasu fosforowego związanego z zasadą azotową. Fosfolipidy stanowią istotny składnik budowy błony komórkowej. Obecność lecytyny potwierdzono w żółtku jaja kurzego, rzepaku, słoneczniku, ziarnach soi oraz rybach. Najczęściej pozyskiwana jest z roślin, ponieważ koszty otrzymywania ze zwierząt są zbyt wysokie.

Właściwości lecytyny – do czego jest nam potrzebna?

Lecytyna jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu na poziomie komórkowym, ponieważ jest niezbędnym składnikiem błony komórkowej. Jej działanie, to branie udziału w przemianie materii, ochrona wątroby i ściany żołądka, dbanie o prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i pomoc w wchłanianiu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K). Zbyt mała ilość lecytyny w organizmie może skutkować złym poziomem cholesterolu, ponieważ potrafi się z nim wiązać, aby wydalić go z organizmu. Brak lecytyny może również skutkować łuszczycą, kamieniami żółciowymi lub nieprawidłowym rozwojem intelektualnym dzieci – potrzebna do harmonijnego rozwoju układu nerwowego. Ponadto lecytyna oczyszcza organizm z toksyn, zwiększa ogólną odporność, poprawia pracę mięśni i wspomaga ich regenerację, bierze udział w redukcji masy ciała, czy nawet podnosi sprawność seksualną mężczyzn.

Stosowanie lecytyny – kiedy suplementować?

Suplementacja lecytyny zalecana jest w różnych przypadkach, ponieważ jej zapotrzebowanie w organizmie może się wahać w zależności od sytuacji. Wpływ na jej stężenie w naszym mogą mieć rodzaj wykonywanej aktywności, aktualny stan zdrowia czy nawet pora roku.

Przypadki w jakich powinniśmy się wspomagać lecytyną:

Okresy obniżonej odporności

Wzmożony wysiłek fizyczny lub umysłowy

Dieta odchudzająca

Osiągnięcie zaawansowanego wieku

Ryzyko Alzheimera

Problemy z woreczkiem żółciowym

Ciąża

Zbyt wysoki poziom cholesterolu

Uprawianie sportu – lecytyna przyspiesza regenerację komórek

Kamica

Ryzyko miażdżycy

Choroby układu krążenia

Pokarmy w jakich znajdziemy lecytynę

Lecytyna to związek który znajdziemy nie tylko w tabletkach, bardzo duże jej ilości są w pożywieniu i jeśli tylko chcemy zwiększyć ilość jej przyswajania, to możemy zacząć wspomagać się produktami, w których zawartość lecytyny jest większa niż w innych.

Żółtka jaj

Orzechy

Kiełki fasoli

Kiełki pszenicy

Olej rzepakowy

Olej słonecznikowy

Olej sojowy

Fasola

Jeśli nie jesteśmy w stanie tak zmienić diety, żeby jeść produkty z lecytyną lub potrzebujemy jeszcze większych dawek, to warto sięgnąć po suplementy. Tabletki mogą zawierać dawkę uzupełniającą – zaspokajającą dzienne zapotrzebowanie, lub leczniczą – kiedy potrzebujemy pomocy, ponieważ stan naszego zdrowia się pogarsza. Najczęściej wybierane dawki, to 3-5 łyżek stołowych płynu, zażywane codziennie przez 3 miesiące. Przyjmujemy ją po posiłkach lub w ich trakcie, ponieważ wtedy wchłanianie jest najwyższe. Istnieje ryzyko, że zbyt duże dawki lecytyny zaczną powodować problemy z sercem, nudności, wzdęcia czy nagłe poty. Jeśli tylko coś nas zaniepokoi, powinniśmy przerwać kurację i udać się do lekarza pierwszego kontaktu.

