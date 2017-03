Szukasz pomysłu na prezent? Nic oryginalnego nie przychodzi Ci do głowy? Nie musisz dłużej szukać. Wyjątkowym upominkiem, który wyrazi Twoje uczucia i na długo pozostanie w pamięci jest między innymi voucher na prezent.

Taki voucher na prezent idealnie sprawdza się jako podarunek na różne okazje. Na przykład na Dzień Matki, Walentynki. Dzień Kobiet, urodziny, imieniny czy inne jubileusze. Każda uroczystość jest dobrą okazją do świętowania oraz dzielenia się prezentami.

Jak wybierać voucher na prezent?

Ważne, aby upominek dopasować do upodobań danej osobny. Taki voucher może bowiem dotyczyć między innymi wyjazdów do SPA, zabiegów kosmetycznych, upominków rzeczowych czy bonów wartościowych do zrealizowania w danym sklepie.

Komu można podarować taki voucher na prezent?

Najczęściej taki rodzaj upominku trafia do osoby, która jest dość wymagająca i sama lubi wybierać sobie prezenty. To także doskonały sposób na podziękowanie osobie, która mało się zna, a jednocześnie chce się jej sprawić przyjemność. Z takiego upominku na pewno ucieszy się również osoba, która lubi przygody. Wówczas niespodzianka w postaci vouchera będzie dla niej okazją do zrealizowania swoich planów.

Voucher najczęściej sprzedawany jest w postaci plastikowej karty z unikalnym kodem identyfikacyjnym. Do każdej z kart przypisany jest określony nominał. W ten sposób osoba obdarowana zyskuje możliwość skorzystania z jednorazowego zakupu lub kilku przeżyć, wybranych z dostępnej oferty. Pojawiające się na rynku vouchery najczęściej sprzedawane są w rożnych nominałach. Do wyboru mamy między innymi te w nominalne 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 czy nawet 2000 zł.

Zastanawiasz się czy to dobry pomysł na prezent?

Z całą pewnością jest to dość wygodne rozwiązanie dla osób zapracowanych, niezdecydowanych na konkretny produkt lub usługę jak dla tych, którzy lubią sprawiać ludziom niespodzianki. Największa zaletą takiego vouchera jest fakt, że wręczamy gotowy i oryginalny prezent. Co więcej pozostawiamy osobie obdarowywanej możliwość samodzielnego wyboru, a co najważniejsze stwarzamy okazję do realizacji największych marzeń.

