Mogłoby się wydawać, że odbiór mieszkania od dewelopera powinien być tylko formalnością. Niestety do takiego spotkania należy się bardzo dobrze przygotować. Złożenie podpisu na dokumencie odbioru mieszkania jest jednoznaczne z akceptacją stanu, w jakim je zastaliśmy.

Zbyt szybko podjęta decyzja w tej kwestii może wiązać się z problemami pojawiającymi się podczas dalszego użytkowania mieszkania. Co warto więc uwzględnić podczas kontroli i jakie prawa nam przysługują?

Zanim odbierzesz mieszkanie

Przed umówieniem się na spotkanie z deweloperem przyszły właściciel powinien otrzymać powiadomienie o zakończeniu budowy oraz decyzję wydaną przez właściwy organ w zakresie pozwolenia na użytkowanie budynku wielomieszkaniowego.

Dopiero po otrzymaniu takich informacji możemy wyznaczyć termin na odbiór mieszkania.

Co sprawdzamy w trakcie odbioru mieszkania?

Przede wszystkim na odbiór mieszkania warto przeznaczyć 3-4 godziny – zwłaszcza jeśli zdecydowaliśmy się również na zakup miejsca w garażu oraz komórkę lokatorską. Weź ze sobą umowę lub wypisz wszystkie informacje związane z wielkością mieszkania i standardem jego wykończenia. Na spotkanie weź ze sobą poziomicę, kątownik i miarkę.

Musisz sprawdzić, czy powierzchnia mieszkania zgadza się z tą znajdującą się w umowie. Chodzi nie tylko o całkowitą powierzchnię, ale również o wymiary poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo upewnij się, czy ściany są proste, podłogi poziome a drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i okna właściwie osadzone. Pamiętaj też, aby sprawdzić jakość ścian i tynków.

Kolejnym punktem jest sprawdzenie stanu instalacji w mieszkaniu – chodzi o dopływy i odpływy (instalacja wodna i kanalizacyjna), instalacji centralnego ogrzewania, grzejników i ogrzewania podłogowego, instalacji elektrycznej oraz gniazdek. Warto również zapytać o światłowód i instalację umożliwiającą odbiór telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej.

Czy masz prawo zabrać ze sobą specjalistę?

Jeśli nie czujesz się na siłach i nie masz doświadczenia w ocenie prac budowlanych zabierz ze sobą inspektora nadzoru budowlanego. Pamiętaj, że deweloper ma obowiązek dostarczyć Ci produkt zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie, a wskazane usterki muszą zostać usunięte.

Cena takiej usługi w większości firm zależy od metrażu mieszkania. Należy jednak liczyć się z kosztami zaczynającymi się od 200 zł.

Rękojma i gwarancja

Jeśli podczas odbioru mieszkania zauważymy wady, przysługuje nam prawo do skorzystania z rękojmii lub gwarancji.

Rękojma obejmuje wady fizyczne mieszkania i prawne (np. obciążenie lokalu hipoteką). Przysługuje nam na podstawie Kodeksu cywilnego i w umowie z deweloperem nie muszą znajdować się zapisy, aby móc z niej skorzystać.

Deweloper ma 14 dni, aby ustosunkować się do wskazanych przez nas usterek i przedstawić nam swoje oświadczenie. Po uznaniu wad powinny one zostać naprawione w ciągu 30 dni od podpisania protokołu na ich usunięcie. Jako nabywca lokalu mamy w takiej sytuacji kilka możliwości: oczekujemy naprawy usterek (o ile będzie to możliwe), żądamy obniżenia ceny lub odstępujemy od umowy.

Więcej przydatnych wskazówek możecie znaleźć na stronach deweloperów, np. http://toscom.pl/p/polaka-14.

Mieszkanie może zostać objęte gwarancją, która nie jest jednak obowiązkowa. Jej zapisy muszą znaleźć się w umowie.

Bardzo ważne jest również, aby w umowie deweloperskiej znalazło się stwierdzenie, że deweloper sprzedaje nieruchomość lub przenosi własność nieruchomości na nas.

SPONSOROWANE