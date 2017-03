Timberland jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek odzieżowych na całym świecie. Jej historia zaczęła się na początku XX wieku, gdy Nathan Swartz zaczął pracować jako czeladnik w jednej z bostońskich fabryk butów. Wspinając się po szczeblach kariery, skromny szewc poznawał skrupulatnie każdy etap produkcji obuwia. Jego doświadczenie i zdobywana latami wiedza pozwoliła na stworzenie firmy, której produkty były wzorem do naśladowania dla innych przedsiębiorstw z branży.

Od szewca do właściciela fabryki

Dzięki ciężkiej pracy Nathan Swartz w 1952 roku wykupił 50% udziałów w fabryce. Trzy lata później nabył drugą połowę udziałów, co zapoczątkowało intensywny rozwój przedsiębiorstwa znanego wówczas pod nazwą Abington Shoe Company. Nathanowi pomagali jego dwaj synowie, których zatrudnił do pracy – Sidney oraz Herman. Skala działania firmy z początku nie była duża i Swartzowie wytwarzali buty na zlecenie.

Innowacyjny wynalazek

Rewolucyjnym momentem dla przedsiębiorstwa Nathana był rok 1965, kiedy właściciel fabryki z pomocą swoich dwóch synów wynaleźli innowacyjną metodę łączenia cholewki z podeszwą. Rozwiązanie opracowane przez Swartzów sprawiło, że w późniejszych latach na rynku pojawiło się pierwsze wodoodporne obuwie. Ich wynalazek polegał na tym, że cholewka była najpierw wtłaczana w podeszwę, a dopiero łączona z nią za pośrednictwem szwów. Zabieg ten nie tylko poprawiał funkcjonalność obuwia, ale również redukował koszty jego produkcji, dzięki czemu firma mogła w końcu zacząć więcej zarabiać.

Nathan Swartz odszedł na emeryturę w 1968 roku, a kierowaniem przedsiębiorstwem zajęli się Sidney i Herman. Synowie utalentowanego szewca w 1970 roku przenieśli działalność do New Hampshire, gdzie chcieli wyprodukować pierwsze wodoszczelne obuwie. Próby powiodły się w końcu w 1973 roku, kiedy światu zaprezentowano odporne na wodę buty znane obecnie jako Timberlandy. Nowatorski produkt bardzo szybko odniósł sukces. Pierwsze egzemplarze trafiały przede wszystkim do robotników potrzebujących solidnych i wodoodpornych butów. Sporą sympatią buty cieszyły się również wśród studentów, którzy kupowali je w sklepach ze sprzętem militarnym.

Sukces nieprzemakalnego buta

Nieprzemakalny but wymyślony przez Swartzów zasłynął jako „Drwal” i „Żółty”. Wysokie wyniki sprzedaży zapewniła nie tylko bardzo dobra jakość produktu, ale również skuteczna kampania reklamowa w magazynie „New Yorker”. Buty trafiły do takich sieci sklepów jak Lord&Taylor czy Bergdorf Goodman. Nazwa The Timberland Company zaczęła funkcjonować w 1978 roku – historię The Timberland Company możemy przeczytać tu.

Timberland współcześnie

Choć obecnie oferta marki Timberland to nie tylko kultowy „Drwal”, to właśnie model Timberland Premium 6 Inch jest jej flagowym produktem, rozpoznawalnym na całym świecie. Klasyczny model uwielbiany jest zarówno przez entuzjastów solidnie wykonanego obuwia, jak i przez gwiazdy sportu i show-biznesu. Choć jego standardowa wersja stanowi stałą pozycję w ofercie marki, Timberland nie boi się eksperymentowania i niecodziennych projektów, takich jak kooperacja z DJ-em Khaledem.

