Racjonalizacja procesu przygotowującego serwis internetowy do wejścia na wyżyny wyników wyszukiwania jest w sumie dość prosta. Prosta, jeśli się wie, na co zwróci uwagę. Zakres czynności obejmuje prace nad kodem i treścią strony. Jeśli działania dotyczą strony już istniejącej warto zainwestować w audyt wykonany przez profesjonalistę. „Wytknie” wszelkie niedociągnięcia w konstrukcji serwisu i wskaże metody naprawienia usterek. Optymalizacja stanie się o wiele łatwiejsza.

1. Pierwsze narzucające się pytanie − od czego zacząć?

Ważna jest wiedza, na czym należy się skupić. Są dwa obszary, którym trzeba poświęcić całą siłę i czas. Pierwszy to struktura kodu, drugim jest treść.

2. Struktura i jakość kodu wpływa na szybkość ładowania się strony, dlatego waga grafiki i objętość kodu ma zasadnicze znaczenie w tej kwestii

Należy stosować się do dobrych praktyk sztuki programistycznej. Pozycjonowanie dobrze wspiera walidacja kodu, która jest ujednolicona przez W3C. Ważnym jest, jak naszą stronę prezentują wyszukiwarki. Zwracają one uwagę na strukturę nagłówków oraz metatagi zamieszczone w sekcji head, kodu strony.

3. Bez treści, obojętne czy są to obrazki, czy słowa, nie ma przekazu

Teksty na stronie bezwzględnie muszą być podporządkowane potrzebom użytkowników. Jeśli znajdą to, czego poszukują, zostaną na stronie i co ważniejsze powrócą na nią. Dodatkowym bonusem jest polecenie adresu znajomym. Drugim niezwykle ważnym założeniem, na którym opiera się optymalizacja, jest niepowtarzalność tekstów.

4. Grafika stanowi dość rozległy temat do dywagacji

Najważniejsze jest, by była lekka. Często serwis wyposażony jest w zdjęcia przeładowane informacjami, których widoczna część stanowi tylko niewielki wycinek całości, jednak w procesie ładowania wykonywanym przez przeglądarkę bierze udział całość.

5. Słowa kluczowe, które wraz z linkami zapewniają pozycjonowanie, powinny być dobrane z wielką starannością

Optymalizacja stron internetowych wymaga, by nie przesadzić z poziomem zaistnienia fraz pozycjonujących. Rozsądna ilość to w zależności od rodzaju tekstu, trzy do czterech wystąpień na tysiąc znaków ze spacjami. Wystąpienia stanowią miks form gramatycznych, z których co najmniej jedna występuje w formie podstawowej.

6. Pozycjonowanie i optymalizacja wymusza na twórcach serwisu właściwe zaplanowanie linków wewnątrz organizacji plików

Najlepiej, żeby ich forma graficzna była słowem lub frazą związaną tematycznie z miejscem docelowym.

7. Najwyższych lotów optymalizacja i pozycjonowanie potrafi ustrzec się popełnienia błędów, które wpłyną na pozycję serwisu

Spamowanie należy do najczęstszych błędów popełnianych przez niedoświadczonych pozycjonerów z zacięciem hakerskim. Zbyt często też zdarza się znaleźć serwisy z niewłaściwie dobranymi frazami kluczowymi, źle opisującymi działalność firmy.

